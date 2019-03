SAN GIOVANNI DI DIO/ L’8 marzo si ricorda il fondatore dei “Fatebenefratelli”

San Giovanni di Dio viene ricordato dalla Chiesa Cattolica nel giorno dell’8 marzo. San Giovanni di Dio nasce a Montemoro-Novo, una località non lontana dalla città di Lisbona, in Portogallo. Da giovane San Giovanni amò viaggiare. Durante questo periodo, il giovane si allontanò dal cammino di fede allestito per lui dal Signore, fino a quando scelse di accettare la proposta di una ricca signora in Andalusia di diventare il pastore del proprio bestiame. Da qui in avanti la vita di San Giovanni di Dio cambiò in maniera radicale. Scelse di dedicare la propria esistenza agli infermi, fondando il primo ospedale nella città di Granata. In occasione di un furente incendio, riuscì a salvare tutti gli ammalati in maniera miracolosa, attraversando incolume le fiamme, così raccontano gli scritti agiografici che hanno per protagonista la sua figura

IL FONDATORE DEI FATEBENEFRATELLI

Giovanni di Dio venne eletto santo da Papa Alessandro VIII nell’anno 1690. Oggi è patrono di medici, infermieri e ospedali. Fatebenefratelli è invece il nome con cui viene notoriamente chiamato l’ordine ospedaliero da lui fondato durante la sua permanenza nella nazione spagnola. È patrono di Troia, in provincia di Foggia, a ridosso del suggestivo paesaggio del Tavoliere delle Puglie.

Nel giorno dell’8 marzo vengono ricordati dalla Chiesa Cattolica anche altri santi tra cui Sant’Arnolfo di Saint-Père-en-Vallée, Santi Filemone e Apollonio, San Botmaele, San Faustino dell’Incarnazione, San Duthac di Ross, San Felice di Dunwich, San Veremondo, Sant’Unifrido di Therouanne, San Senano, San Probino di Como, San Ponzio di Cartagine, San Liutfredo di Pavia, San Teofilatto di Nicomedia, San Bernardo Montagudo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA