Firenze, si finge invalido dopo incidente: arrestato/ 55enne ha condotto doppia vita

Finto invalido a Firenze: la squadra mobile ha individuato e arrestato un 55enne per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica in atti pubblici commessa inducendo in errore dei pubblici ufficiali. Come riporta La Nazione, l’uomo conduceva una vera e propria doppia vita: paraplegico nel centro di Firenze a causa di un incidente nel 2007 ma perfettamente in grado di camminare e muoversi in autonomia lontano da occhi indiscreti. Il cinquantacinquenne è finito agli arresti domiciliari, così come disposto dal gip Federico Zampaoli su richiesta del magistrato titolare dell’inchiesta Christine Von Borries.

FINTO INVALIDO A FIRENZE: ARRESTATO UN 55ENNE

La Polizia di Stato ha accertato che l’uomo era tranquillamente in grado di camminare, anche se se ne dichiarava incapace, necessitando di una sedia a rotelle per muoversi. Nel corso delle indagini, le forze dell’ordine hanno dunque ricostruito la doppia vita condotta dall’uomo, che ha sfruttato le agevolazioni derivanti dallo status di disabile (pensioni ed emolumenti), così come l’utilizzo delle varie corsie preferenziali e un parcheggio sotto casa per disabili. La Nazione sottolinea che il 55enne, dove sapeva di non essere riconosciuto, si muoveva regolarmente: la misura cautelare è scattata allo scalo aeroportuale di Peretola, con l’uomo di rientro da un viaggio di piacere all’estero. Ricordiamo che per avvalorare la sua condizione di paraplegia, il finto invalido ha affrontato un alto numero di ricoveri in strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate: contestato anche il danno cagionato al Servizio Sanitario Nazionale per le spese di recupero per un totale di decine di migliaia di euro.

