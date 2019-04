ROMA, INCIDENTE SU GRANDE RACCORDO ANULARE/ Bufalotta, scontro fra auto e tir: feriti

Un grave incidente stradale si è verificato sul Grande Raccordo Anulare di Roma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 aprile 2019. Come riportato da Roma Today, intorno alle 16:20 si sono scontrate un’auto e un autocarro, con l’impatto che si è verificato poco prima dell’uscita Bufalotta-Porta di Roma, all’altezza del km 23.800. I feriti, che sarebbero due e in gravi condizioni, sono stati estratti dalle lamiere dei veicoli soltanto grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Roma. I pompieri, con la liberazione dei corpi da ciò che rimaneva dei veicoli dopo il violento impatto, hanno consentito che i due feriti ricevessero le cure del personale sanitario, non solo dell’ambulanza del 118, ma anche dell’elisoccorso. Sul posto, infatti, è intervenuta l’eliambulanza Pegaso, atterrata sul Gra non senza difficoltà.

ROMA, INCIDENTE SU GRANDE RACCORDO ANULARE

Nel punto che è stato teatro dello scontro tra una vettura e un autocarro sul Grande Raccordo Anulare è intervenuta anche la Polizia Stradale, intenzionata a chiarire l’esatta dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità dell’impatto. Sempre secondo quanto riferito da Roma Today, per far sì che l’eliambulanza Pegaso riuscisse ad atterrare sulla carreggiata e garantire così l’intervento dei soccorritori, si è reso necessaria la chiusura provvisoria del tratto del Gra dove ha avuto luogo il sinistro. E pesanti sono state le ripercussioni per la viabilità verificatesi dopo l’impatto, con il traffico letteralmente congestionato. In particolare lunghe code sono state segnalate dall’uscita di Tor Bella Monaca allo svincolo 8 Bufallotta.

