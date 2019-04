Incidente A1, coinvolto autobus con bambini in gita/ Scontro vicino Roma: 6 feriti

Incidente sull’autostrada A1 vicino Roma: è rimasto coinvolto un autobus con a bordo dei bambini in gita. Stando a quanto riportato da SkyTg24, sarebbero sei i feriti, tra cui cinque bambini. Secondo i primi accertamenti, un mezzo pesante avrebbe tamponato il pullman, su cui pare viaggiassero bambini francesi di circa 10 anni, facendolo ribaltare. I piccoli erano diretti in gita a Napoli. Nello scontro, avvenuto sull’A1 in direzione Sud, all’altezza del comune di Zagarolo vicino Roma, è rimasta coinvolta anche un’auto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco insieme al personale del 118, alla polizia stradale e al personale della direzione 5 tronco di Fiano romano per Autostrade per l’Italia. I cinque bambini e l’adulto feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per dinamica, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Avrebbero infatti riportato contusioni e qualche frattura. Quattro bambini sono stati portati al Bambino Gesù, mentre un altro al policlinico Gemelli. L’adulto invece è stato portato all’Umberto I.

INCIDENTE A1, COINVOLTO AUTOBUS CON BAMBINI IN GITA

Autostrada in una nota ha spiegato che è stato riaperto il tratto coinvolto nell’incidente. «È stato riaperto poco dopo le 14 il tratto tra il bivio con l’A24 e il bivio con la Diramazione Roma Sud in direzione di Napoli, che era stato chiuso a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del km 570», e ciò per consentire le operazioni di intervento e soccorso, oltre che per la rimozione dei veicoli. Autostrade nel suo comunicato ha precisato che «attualmente sul luogo dell’incidente si transita sulla corsia di sorpasso e si registrano 4 km di coda, in progressivo miglioramento». Il consiglio per gli utenti che provengono da Firenze e sono diretti a Napoli e di immettersi in A24 verso Roma, quindi percorrere il GRA verso Napoli e immettersi in Diramazione Roma Sud per raggiungere l’A1 e quindi proseguire verso Napoli.

