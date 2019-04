TERREMOTO M 2.9 SUL LAGO DI BOLSENA/ Viterbo, Ingv: avvertito in Umbria e Lazio

Un terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter si è verificato in provincia di Viterbo alle ore 14:09 di oggi, mercoledì 10 aprile 2019. La scossa, come riferito dal report diramato dalla Sala sismica di Roma dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 42.65 e longitudine 11.9. L’ipocentro del terremoto è stato localizzato invece ad una profondità nel sottosuolo di soli 4 km, dunque molto superficiale, motivo per cui il movimento tellurico è stato avvertito molto distintamente dalla popolazione laziale e umbra. In particolare il comune più vicino rispetto all’epicentro, collocato per la precisione 3 km a sud-est, è stato quello di Grotte di Castro, in provincia di Viterbo, vicinissimo al Lago di Bolsena.

TERREMOTO M 2.9 SUL LAGO DI BOLSENA

Proprio i comuni nel circondario del Lago di Bolsena hanno avvertito in maniera molto distinta la scossa di terremoto verificatasi oggi, mercoledì 10 aprile 2019, quando erano da poco trascorse le due del pomeriggio. Il quotidiano locale “Il Corriere della Città” sottolinea come il sisma sia stato avvertito in maniera molto netta in particolare nella parte settentrionale del Lazio, specie nella provincia di Viterbo, e in parte dell’Umbria nella zona di Orvieto. Questi i comuni situati nel raggio di 15 km dall’epicentro: Grotte di Castro, Gradoli, San Lorenzo Nuovo, Latera, Bolsena, Onano, Castel Giorgio, acquapendente, Valentano, Capodimonte, Proceno, Marta, Castel Viscardo e Sorano. In ogni caso non ci sono notizie di danni a persone e/o cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA