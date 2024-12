Tutti gli aggiornamenti sulla misteriosa scomparsa di Daniela Ruggi, giovane donne sparita dalla provincia di Modena da circa tre mesi a questa parte. La troupe di Storie Italiane si è recata presso la stazione di Sassuolo dove sembra che Daniela Ruggi bazzicasse. La scomparsa viveva in una situazione di difficoltà, visto che non aveva l’acqua corrente in casa, di conseguenza si faceva aiutare da varie persone del paese in cui viveva, fra cui Domenico Lanza, lo Sceriffo, al momento in carcere.

L’indagato rimanda al mittente qualsiasi accusa, confermando che Daniela Ruggi si è recata a casa sua per la doccia e che le aveva acquistato indumenti intimi, inoltre lei si sarebbe dimenticata slip e calzini a casa sua e lui li avrebbe lavati per poi metterli in auto, nel baule, in quanto avrebbe dovuto restituire l’intimo alla sparita. Incontro mai avvenuto visto che la donna è appunto sparita dalla circolazione. Lanza, ricordiamo, è stato arrestato per detenzione legale di armi “Ma avranno altri elementi che non sono usciti fuori”, aggiunge l’avvocato Gassani in studio a Storie Italiane. Eleonora Daniele aggiunge però: “Se una persona avesse qualcosa da nascondere probabilmente però quegli indumenti intimi non li avrebbe tenuti in auto”.

SCOMPARSA DANIELA RUGGI: LE TESTIMONIANZE DALLA STAZIONE

Storie Italiane si è quindi recato presso la stazione di Sassuolo: “L’ho vista da sola una o due volte con un sacchetto in mano”, e ancora: “Io non la vedo da tanto tempo”, ma anche: “L’ho vista tempo fa che prendeva la corriera prima di settembre, prendeva la corriera da sola”.

Ci sarebbe poi una novità in merito alla caduta che avrebbe obbligato Daniela Ruggi ad un ricovero ospedaliero pochi giorni prima di scomparire. Un testimone ha raccontato a Storie Italiane: “L’abbiamo vista qua prendere il pullman per andare a Modena, anche il taxi, ha pagato o ha lasciato da pagare, si sapeva che era in difficoltà economica. La mia collega l’aveva caricata, ed era rimasto da pagare 13 euro, ma glieli aveva abbuonati e poi le aveva dato 3 euro per il treno, si vedeva che non era perfettamente a posto.

SCOMPARSA DANIELA RUGGI: IL GIALLO DELLA CADUTA

E ancora: “Lei è caduta qui davanti ai taxi, poi hanno chiamato l’ambulanza e l’hanno portata in ospedale. L’incidente è avvenuto qui perchè lei è inciampata nel marciapiede che è un po’ rovinato. Lei stava bene ma l’ambulanza l’hanno portata in ospedale, era sempre da sola”. Il 18 settembre si sarebbe quindi fatta male alla stazione di Sassuolo, ma perchè frequentava quel luogo?

I testimoni raccontano a Storie Italiane che Daniela Ruggi si recava spesso alla Caritas di Modena. Tanti quindi i misteri di questa vicenda, ma la domanda principale resta: dove è finita l 31enne? Possibile sia svanita nel nulla in questi quasi 3 mesi? Ricordiamo che l’ultima volta che la scomparsa è stata vista è proprio il 18 settembre, giorno della caduta dopo le dimissioni.