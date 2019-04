Omicidio Di Pietrantonio: oggi la Cassazione/ 30 anni o ergastolo per Paduano?

E’ atteso nella giornata di oggi il verdetto della cassazione in merito all’omicidio di Sara Di Pietrantonio, assassinata nel 2016 dal compagno, Vincenzo Paduano. L’uomo è stato condannato in primo grado all’ergastolo, ma in appello la pena è stata ridotta a 30 anni di carcere, visto che il reato di stalking, ipotizzato nel primo giudizio, è stato “inglobato” nel reato di omicidio volontario premeditato e occultamento del cadavere. A questo punto resta da capire se la Cassazione rivaluterà il precedente reato di stalking, ricondannando Paduano a pena fine mai. Il programma di Rai Uno, “Storie Italiane”, ha intervistato il padre e la madre della povera Sara, fuori dal tribunale di Roma: «Confido nella giustizia – dice il signor Pietrantonio – aspettiamo la sentenza. Che cos’è la giustizia? La giustizia è quello che uno pensa sia giusto per un determinato fatto. Io la mia sentenza l’ho già avuta – spiega – tre anni fa, e questa sentenza è per l’imputato non per me». Qualche parola anche su Sara: «Lei è sempre presente con noi».

OMICIDIO DI PIETRANTONIO: OGGI LA CASSAZIONE

Così invece la mamma della ragazza assassinata: «Mi aspetto almeno che venga confermata la sentenza di secondo grado (30 anni ndr), sarebbe impensabile che le attenuanti riuscissero ad avere più forza e ragione sulle aggravanti, sono fiduciosa. Continuo a vivere nel ricordo di Sara – conclude – la mia vita è questa». Sara era stata uccisa il 29 maggio del 2016 dal compagno, che dopo averla ammazzata strangolandola aveva occultato il cadavere dandolo alle fiamme. La ragazza aveva trovato la forza di lasciare Paduano, ma questi non aveva mai accettato la fine della loro relazione e aveva iniziato a perseguitarla con telefonate e messaggi minatori, fino a quando non ha deciso di farla finita, uccidendola. Una vicenda agghiacciante che speriamo possa avere la giusta conclusione dal punto di vista della giustizia, per dare un piccolo sollievo alla famiglia.

