Verona, calci e pugni a scuola: bambina in ospedale/ Presa di mira da compagno classe

Una bambina di terza elementare è stata presa a calci a scuola dal compagno di classe ed è finita in ospedale. Il gravissimo episodio è avvenuto in provincia di Verona. La piccola è finita al pronto soccorso per le lesioni che gli ha procurato il compagno di scuola. Dopo 18 ore di controlli, è stata dimessa con cinque giorni di prognosi. La vicenda è stata ricostruita da L’Arena, secondo cui la madre avrebbe raccontato che la figlia sarebbe presa di mira da un suo coetaneo da tre anni. «Un problema per il quale ho chiesto più volte alle insegnanti di intervenire, senza però ottenere nulla», ha raccontato. Intanto i referti dei medici del Pronto soccorso di Villafranca sono stati mandati all’autorità giudiziaria. La mamma ha raccontato che la figlia era in bagno, si stava lavando le mani alla fine delle lezioni, verso le 12.30, quando il compagno di classe l’ha spinta violentemente da dietro. Poi l’ha fatta sbattere contro un armadio e le ha dato un calcio in mezzo alle gambe. Ora la dirigente scolastica procederà con le verifiche.

VERONA, CALCI E PUGNI A SCUOLA: BAMBINA IN OSPEDALE

Il racconto della violenza subita dalla bambina di nove anni è scioccante, se fosse vero. Presa a calci al basso ventre, sbattuto contro il lavandino, sarebbe stata picchiata al corpo e alla testa, ricevendo infine un calcio in mezzo alle gambe. Poco dopo la mamma è stata chiamata da un’insegnante che le ha detto che la figlia stava molto male, poi era stata rassicurata. «Sembrava che in effetti non ci fossero problemi particolari, poi mi sono accorta che nelle urine di mia figlia c’era del sangue e l’ho portata al pronto soccorso», ha raccontato la mamma a TgVerona. I referti medici dicono che la bambina lamentava dolori alle costole, all’addome e a livello genitale. «Faremo luce al più presto su quanto accaduto, chiariremo se ci sono responsabilità», ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, commentando su Twitter il caso della bambina picchiata dal compagno di classe. «La scuola non ammette alcuna forma di bullismo. Un forte abbraccio ai genitori della bambina», ha concluso nel tweet.

