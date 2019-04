IMPERIA, PRESIDE USAVA AUTO DELLA SCUOLA PER LE SUE GITE/ Arrestata,”mi autogestisco”

Usava l’auto della scuola per andare in gita: per questo una preside di Imperia è stata arrestata. Occhio però a non fraintendere: la gita, non era in alcun modo collegata ad esigenze di natura scolastica. Si trattava di viaggi di piacere personale, come quello che la signora Anna Rita Zappulla, dirigente presso l’istituto tecnico professionale Ipsia Marconi di Imperia, aveva fatto in Costa Azzurra e dal quale era appena rientrata. Proprio quest’ultima vacanza, alla preside, è costata cara, carissima. I carabinieri l’hanno infatti fermata in flagranza al confine di Ventimiglia. Come riportato da La Repubblica, la dirigente scolastica è stata tradotta in carcere a Pontedecimo e nella giornata di martedì potrebbe essere portata davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di convalida.

ARRESTATA PRESIDE DI IMPERIA

La preside di Imperia che usava l’auto della scuola per andare in gita, arrestata clamorosamente al confine di Ventimiglia, è finita al centro di un’inchiesta coordinata dalla pm Grazia Pradella che ha messo al centro proprio le contestazioni relative all’utilizzo da parte della professoressa dell’auto di servizio della scuola che dirige. Anna Rita Zappulla, oltre che l’istituto tecnico professionale Ipsia Marconi di Imperia, dirige anche l’Istituto Colombo e il Centro Levante a Sanremo. Secondo quanto riferito da riviera24.it, la preside ai carabinieri che l’hanno fermata avrebbe provato a giustificare il fatto di trovarsi alla guida dell’auto di servizio per motivazioni non inerenti l’attività scolastica in questo modo:”Sono la preside e quindi mi autogestisco”. Ora il rischio di essere incriminata per il reato di peculato è concreto…

