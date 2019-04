ROMA, INCIDENTE IN SCOOTER: MORTO A 26 ANNI/ Viale Manzoni, tragedia nella notte

Tragico incidente stradale questa notte a Roma, dove un ragazzo di 26 anni è morto in viale Manzoni, all’incrocio con via Boiardo, intorno alle 2.30. Come riportato da Il Messaggero, la giovane vittima era alla guida del proprio scooter, uno Yamaha X-City, quando per motivi ancora da accertare avrebbe perso il controllo della moto dando vita ad una carambola culminata con un volo di diversi metri prima del durissimo impatto con l’asfalto. Per il ragazzo non c’è stato niente da fare, per quanto immediata sia stata la risposta della macchina dei soccorsi. Sul posto, infatti, come riportato da Roma Today si sono subito portati i sanitari del 118 affiancati dagli agenti del Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.

ROMA, INCIDENTE IN SCOOTER: MUORE A 26 ANNI

Il ragazzo di 26 anni morto stanotte a causa di un incidente con lo scooter avvenuto alle 2:30 di oggi, domenica 14 aprile 2019, in viale Manzoni a Roma, sarebbe un italiano di origini marocchine secondo quanto riportato dal portale “Roma Today”. Purtroppo a nulla è servito che i soccorsi si recassero prontamente sul posto per tentare di aiutarlo: troppo forte l’impatto con l’asfalto, al punto che il 26enne è morto poco dopo aver raggiunto l’ospedale. Sul posto, come dicevamo, sono arrivati anche gli agenti del Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, con il compito di eseguire i rilievi scientifici del caso per vedere di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale ed escludere il coinvolgimento di altri soggetti in questa tragica carambola che ha sottratto un giovane di soli 26 anni all’affetto dei suoi cari.

