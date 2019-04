Incidente sull’Aurelia, scontro con autocisterna: un morto/ Vittima un medico 54enne

Incidente sull’Aurelia nella zona di Fonteblanda, provincia di Grosseto: scontro stradale tra una vettura e un’autocisterna, morto il conducente dell’automobile. Come riportano i colleghi de La Nazione, la tragedia si è consumata attorno alle ore 8.00 di oggi, sabato 13 aprile 2019: non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il Giunco evidenzia che la strada è totalmente bloccata, con l’incidente avvenuto sulla corsia sud all’altezza del distributore: il traffico in direzione Grosseto sta scorrendo regolarmente, mentre è totalmente paralizzato quello in direzione Roma. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso Pegaso.

INCIDENTE AURELIA, MORTO UN MEDICO DI 54 ANNI

Dopo gli incidenti registrati sul Grande Raccordo Anulare e sulla A12, un nuovo scontro stradale che ha avuto conseguenze drammatiche: come riporta Il Giunco la vittima è un medico di 54 anni, alla guida dell’automobile finita sotto l’autocisterna. Al momento il traffico è deviato in direzione Sud con uscita obbligatoria al chilometro 163 (San Donato), mentre in direzione Nord si stanno registrando dei rallentamenti. Sul posto, oltre gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, presenti i Vigili del fuoco e le squadre Anas, al lavoro per la gestione della viabilità. Per seguire l’evoluzione della situazione del traffico è possibile ricorrere all’applicazione Anas oppure contattare il servizio clienti “Pronto Anas” che dispone di numero verde gratuito. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sull’incidente mortale registrato nella zona di Orbetello.

