Meteo Pasqua e Pasquetta: sole o pioggia?/ Domenica bello, lunedì il peggioramento

Una delle domande più ricorrenti di questa settimana fra amici e parenti sarà senza dubbio la seguente: che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Quale sarà il meteo? Proviamo a trovare una risposta aiutandoci con le previsioni degli esperti, a cominciare da quelli de Ilmeteo.it. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti sembra che per la giornata di Pasqua, domenica 21 aprile, il tempo dovrebbe reggere, con un clima tipicamente primaverile e massime previste sopra i 20 gradi, attorno ai 22/23 (soprattutto nelle regioni centro-settentrionali), più o meno in linea con le medie del periodo. Questo per via dell’anticiclone di origine africana che si sta piano-piano rafforzando su gran parte della nostra penisola, portando appunto un clima più soleggiato e gradevole, dopo la parentesi autunnale, fredda e piovosa di questi giorni. Di conseguenza avremo sole da nord a sud, con qualche nube di passaggio al nord ovest e sulle isole Sardegna e Sicilia, ma senza fenomeni significativi.

METEO PASQUA E PASQUETTA: SOLE O PIOGGIA?

Chi avrà in programma di passare una Pasqua all’aria aperta, potrà quindi mettersi l’anima in pace, e iniziare il conto alla rovescia. E per Pasquetta? Il lunedì dell’Angelo è il classico giorno che si passa lontano da casa, nella maggior parte dei casi al mare, al lago, in montagna, o comunque a fare pic nic e grigliate immersi nella natura. Secondo IlMeteo.it il 22 aprile la situazione potrebbe non essere così idilliaca come a Pasqua, visto che è previsto un vortice ciclonico in avvicinamento dalla penisola iberica, che potrebbe provocare un serio peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Le prime nubi inizieranno a fare capolino fin dal mattino, per poi aumentare nel corso della giornata in particolare dai quadranti occidentali. Non sono da escludere dei rovesci soprattutto nelle zone del centro-nord, in particolare nelle zone dell’arco alpino (anche vicino alle pianure), nonché nelle regioni di Sardegna, Toscana e Lazio. Al momento questo è il quadro meteo previsto per Pasqua e Pasquetta ma la situazione andrà monitorata con costanza nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA