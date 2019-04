Meteo, tendenza settimana Pasqua 2019/ Maltempo: ondata di freddo nel weekend, poi…

Manca ormai sempre meno alla settimana di Pasqua e Pasquetta e sono in tanti gli italiani che iniziano a pensare a cosa fare in vista di una possibile scampagnata fuori porta. Tutto, come sempre, dipenderà dalle condizioni meteo, dopo un periodo – quello attuale – caratterizzato da inaspettati ribaltoni. Prima di conoscere la tendenza per la settimana di Pasqua 2019, diamo uno sguardo alle previsioni per i prossimi giorni. Secondo quanto rivelato dagli esperti de IlMeteo.it, la primavera sarà ancora una volta messa a dura prova da un’ampia instabilità che contribuirà a portare sull’Italia una nuova ondata di maltempo a causa di una vasta area depressionaria presente nel Nord Atlantico. Anche aprile, dunque, sembra essere destinato a subire gli effetti diffusi del maltempo con pioggia, temporali ma soprattutto freddo. Le correnti instabili atlantiche potrebbero così portare a giorni spesso caratterizzati da ampie perturbazioni e che potrebbero coincidere proprio con i ponti festivi di Pasqua e Pasquetta. Secondo il modello americano GFS, l’Italia nella parte finale del mese potrebbe essere caratterizzata da una massa d’aria gelida proveniente dalla Russia.

METEO, COME SARÀ LA SETTIMANA DI PASQUA 2019?

L’attenzione però, resta tutta concentrata sulle prossime festività: come sarà il meteo a Pasqua 2019? A caratterizzare le giornate di festa, sempre secondo le previsioni de IlMeteo.it, potrebbe essere un ciclone che investirà l’Italia, a partire dalle regioni del Nord Ovest ed i settori tirrenici e che porterà con sé temporali, grandine e vento forte. Al momento tuttavia non è ancora possibile stabilire con precisione quali saranno le zone particolarmente colpite dal maltempo. Leggermente differente, tuttavia, la tendenza esposta dagli esperti di 3BMeteo che se per il weekend delle Palme prevedono grande instabilità con freddo e neve al Nord (anche a basse quote), per la settimana di Pasqua 2019 dovrebbe sopraggiungere un miglioramento, seppur lieve, che dovrebbe portare a tempo discreto fino a venerdì, con qualche disturbo tra martedì e mercoledì al Centro Nord e il lunedì al Sud. A questo punto, dunque, non ci resta che attendere le prossime giornate per poter avere previsioni meteo certamente più dettagliate.

