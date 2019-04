Pinault dona 100mln a Notre Dame/ Chi è magnate rivale Arnault nel salvare la Chiesa

Si chiama Francois Pinault, è un miliardario tra i più noti e influenti d’Europa e nelle scorse ore davanti alla tremenda tragedia della Cattedrale di Notre Dame a Parigi ha staccato un assegno da 100 milioni di euro come prima donazione per la ricostruzione. Ieri sera il sito della Fondazione Notre Dame è andato in tilt per la eccessiva richiesta di accessi da tutto il mondo: volevano tutti donare qualcosa per far ripartire, da subito, l’opera di ricostruzione di uno dei simboli vivi e “carnali” dell’Europa culturale e religiosa. Pinault, imprenditore e fondatore della catena di produzione lusso PPR, ha voluto dare il suo “contributo”: il multimiliardario proprietario del Gruppo Kering è stato tra i primi a rispondere all’appello di Macron per la sottoscrizione nazionale e internazionale di ricerca fondi per far rivivere lo splendore della cattedrale. 83 anni, sposato con 4 figli, il magnate è un grande appassionato d’arte e possiede numerose collezioni in tutto l mondo (è proprietario del Palazzo Grassi di Venezia nonché fautore del restauro di Punta della Dogana). Una famiglia ricca che non si ferma solo al padre: il figlio Francois-Henry Pinault (sposato con l’attrice Salma Hayek) è Ceo del Gruppo Bering e controlla marchi di moda come Balenciaga, Alexandre McQueen, Bottega Veneta, Gucci, Saint Laurent con un patrimonio da oltre 28 miliardi di dollari.

LA “LOTTA” DI DONAZIONI TRA PINAULT E ARNAULT

Detto questo, la donazione e l’esser benefattore non è un dovere e soprattutto non è nulla di scontato nel mondo arcimiliardario e spesso “staccato” dalla realtà di tutti i giorni: non solo, a volte – raramente – rischia anche di essere “emulato” come gesto in una battaglia a suon di donazioni cui stiamo assistendo in queste ore post-crollo. L’incendio di Notre Dame ha fatto staccare un assegno da 200 milioni di euro dal rivale principale di Pinault, ovvero Bernard Arnault patron del gruppo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH): «La famiglia Arnault e il gruppo LVMH, solidali in questo momento di tragedia nazionale, si associano alla ricostruzione di questa straordinaria cattedrale, simbolo della Francia, del suo patrimonio e della sua unità» scrive la famiglia Arnault in un comunicato. Il gruppo rivale dei Pinault e di PRR è capo a marchi del calibro di Bulgari, Christian Dior, DKNY, Ce’line, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Loro Piana, Fendi e ovviamente Louis Vitton.

