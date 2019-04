Processo Cucchi, Francesco Tedesco stringe la mano a Ilaria in aula/ “Mi dispiace”

Nuova testimonianza in aula da parte di Francesco Tedesco, il carabiniere superteste e imputato dell’omicidio preterintenzionale del povero geometra romano Stefano Cucchi, morto nel 2009. Tedesco ha puntato il dito nei confronti degli altri due militari coimputati con lui nel processo: «Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo si sono nascosti per dieci anni dietro le mie spalle – le parole riportate dall’edizione online di Repubblica – a differenza mia, non hanno mai dovuto affrontare un pm. L’unico ad affrontare la situazione e ad avere delle conseguenze ero io. In tutti questi anni l’unica persona che aveva da perdere ero io, ero l’unico minacciato». Al termine della deposizione Francesco si è alzato e si è avvicinato a Ilaria, la sorella di Stefano, tendendogli la mano e dicendole “Mi dispiace”. Ma perché Tedesco ha taciuto per così tanti anni? «Cominciai a maturare la convinzione di dover parlare il 30 luglio 2015, quando fui convocato dal pm. Subito dopo la morte di Cucchi – prosegue – sono stato minacciato di essere licenziato quindi allora non chiesi nulla perché avevo capito l’andazzo. Dopo il 22 ottobre 2009 mi sono trovato incastrato ed ero l’unico ad avere tutto da perdere».

CUCCHI: TEDESCO STRINGE LA MANO A ILARIA

Tedesco, che è accusato anche di falso e calunnia così come il maresciallo Roberto Mandoli, ha ricostruito le fasi del pestaggio del povero geometra romano: «Dopo il primo schiaffo, Stefano non ha avuto il tempo di lamentarsi, non ha gridato, è caduto in terra stordito e non ha urlato neppure dopo il calcio che gli è stato sferrato a terra». Tedesco ha quindi aiutato Cucchi a rialzarsi, chiedendogli come stava e lui, in maniera forse ironica, gli ha risposto: «Mi ha detto di stare tranquillo perché era un pugile. Ma si vedeva che non stava bene». Ilaria Cucchi ha pubblicato un post su Facebook riguardante una domanda formulata in aula da uno dei legali della difesa: «Vorrei ringraziare l’avvocato Lampitella, difensore di D’Alessandro, che ci ha fornito un ulteriore e rilevante elemento. Stefano in auto con i carabinieri al rientro dalla stazione Casilina avrebbe detto ‘io muoio ma a te ti levano la divisa’. Stefano era stato appena picchiato e stava proprio male». Secondo Tedesco, però, Stefano non avrebbe mai proferito quella frase.

