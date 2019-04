ROMA, BAMBINO DI 8 ANNI PRECIPITA DA 5° PIANO/ Giustiniana, “gravissimo ma cosciente”

Un bambino di 8 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo alla Giustiniana, quartiere alle porte di Roma. Lo riferisce “La Repubblica”, sottolineando come il bimbo nonostante la terribile caduta sia cosciente. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, bravi ad individuare un’area verde in via Giulio Galli per consentire l’atterraggio di un’eliambulanza e permettere al bambino il trasporto più rapido possibile in ospedale. Da quanto emerso fino a questo momento, il bimbo di 8 anni precipitato avrebbe riportato certamente la frattura di entrambe le braccia e di entrambe le gambe. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato il bambino a cadere per 5 piani ma secondo le prime informazioni riportate da Leggo il piccolo al momento della caduta si trovava insieme ai genitori.

ROMA, BAMBINO DI 8 ANNI PRECIPITA DA 5° PIANO

Un attimo di distrazione, un gioco finito male? Sono queste le prime ipotesi su cui viene da ragionare nell’apprendere una notizia come quella che nel pomeriggio di oggi, martedì 16 aprile 2019, ha scosso il quartiere della Giustiniana, alle porte di Roma, letteralmente sotto choc dopo che un bambino di 8 anni è precipitato dal quinto piano di un palazzo della zona. Sui fatti indaga la polizia, che avrà il compito di accertare l’accaduto, ma nel frattempo si sta occupando di supportare la famiglia del piccolo in gravissime condizioni. Secondo quanto riferito da La Repubblica, infatti, gli agenti del commissariato di Ponte Milvio si stanno occupando di accompagnare anche la madre, molto provata, e la nonna in ospedale. In casa insieme ad altri due nipoti, fratelli del ferito, è rimasto il nonno. Gli stessi agenti, dopo la caduta del bambino, hanno provveduto a chiudere tutti gli accessi e le strade per consentire all’ambulanza che ha preso il bimbo sotto casa di arrivare al luogo dov’era in arrivo l’eliambulanza con medico a bordo che si sarebbe poi diretta al Gemelli di Roma.

