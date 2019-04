Sanità Umbria, scandalo Pd/ Calenda “vicenda vergognosa, Marini si deve dimettere”

Lo scandalo del Pd e della sanità in Umbria non sembra trovare argine all’emorragia di intercettazioni, operazioni potenzialmente illegali e inchieste sugli arrestati e sulla stessa Presidente della Regione Catiuscia Marini. Dopo l’incontro ieri con il Ministro Grillo per dirimere la road map sulla sanità dopo il caos esploso tre giorni fa con i primi arresti, la Presidente dem è sotto l’attacco incrociato non solo delle opposizioni (Lega e Centrodestra su tutte) ma anche all’interno del suo stesso Partito Democratico la sua posizione vacilla ogni ora di più. Finora “protetta” dal Segretario Zingaretti, la Marini stamane ha ricevuto un duro colpo e affondo dall’ex Ministro Calenda (candidato alle Europee come capolista di Siamo Europei-Pd): «La situazione in Umbria è vergognosa, le intercettazioni sono molto chiare, dal punto di vista giudiziario è noto che si è sempre innocenti fino a prova contraria ma la responsabilità politica è gravissima». L’ex manager in area dem non usa mezzi termini nell’intervista mattutina di Radio Anch’io su Radio Rai1 e attacca ancora «La rimozione del segretario (regionale, ndr) Bocci non è sufficiente e, in caso di coinvolgimento provato, la Presidente della Regione Marini si deve dimettere come si fa in ogni paese normale. Perderemo l’Umbria? Perderemo l’Umbria, ma lo faremo con onore, perché in politica mantenere l’onore è la prima cosa».

L’INTERCETTAZIONE SU MARINI

La posizione di Marini e di tutto il Pd dell’Umbria è ovviamente sotto accusa e rischia di tramutarsi nell’ennesimo colpo da ko per i dem nell’avvicinarsi all’appuntamento delle Europee di fine maggio. Dopo gli arresti di Luca Barberini (Assessore regionale alla Sanità), Gianpiero Bocci (segretario umbro del Partito democratico), Emilio Duca (direttore generale dell’Azienda ospedaliera) il fuoco incrociato contro la Presidente della Regione è più che comprensibile. Sul Corriere dell’Umbria viene poi pubblicata anche una lunga intercettazione – emersa dai verbali dell’inchiesta – dove si delinea una posizione ancora più complicata di Catiuscia Marini in merito all’inchiesta sui concorsi pilotati in Regione negli ultimi anni: «Catiuscia Marini dice al suo consigliere politico Valentino Valentino di mettere le traccedella prova scritta in una busta e di portarle alla ‘…Marisa, quella della Lega Coop…’, così da farle avere alla candidata”. È il 10 aprile 2018: Duca subito dopo l’acquisizione delle tracce, consegnate da Maria Rita Franconi (indagata) nel suo ufficio, fa sapere alla presidente che ha “i temi”, hanno ricostruito i pm Paolo Abbritti e Mario Formisano» si legge nelle carte pubblicata dai media umbri. Intanto la stessa Marini si è detta più volte del tutto estranea alla vicenda: «Ho sempre lavorato perché il sistema dell’amministrazione pubblica fosse trasparente, con un rigore morale considerato perfino troppo rigido. Sono estranea alle accuse e so che posso ancora onorare il Pd e l’istituzione che rappresento», ha spiegato ieri al Corriere della Sera.

