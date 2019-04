Gta Monza: 6 ragazzini in manette/ Decine di furti ispirati al famoso videogame

Si sarebbero ispirati al famoso gioco Gta, i sei ragazzini arrestati nelle scorse ore a Monza, fermati con le accuse di tentato omicidio e rapine. Stando a quanto riferito in queste ultime ore dai principali quotidiani online, il gruppo di sei, tutti attorno ai 18 anni, avrebbe confessato agli inquirenti di aver agito per ripetere quanto accaduto nel noto videogame Grand Theft Auto, capolavoro della Rockstar Games. Copiando la vita virtuale, avevano dato vita ad una decina di colpi in questi primi mesi del 2019, quasi tutti furti e rapine con il metodo violento. Dopo un’indagine condotta dalla polizia di stato monzese, sono state eseguite sei misure cautelari in carcere emesse dal gip del tribunale di Monza, e nella conferenza stampa che si terrà quest’oggi nella nuovissima questura brianzola, verranno forniti ulteriori dettagli in merito. Al momento non vi sono altre informazioni riguardanti questa operazione, e per dirla tutta non è la prima volta che si accusano ragazzini di ispirarsi ai videogiochi dopo aver compiuto delle azioni criminose.

GTA MONZA: 6 RAGAZZINI IN MANETTE

Resta il fatto che l’operazione è stata denominata dagli inquirenti “GTA Monza”, di conseguenza è molto probabile che siano stati gli stessi a confessare la propria fonte di ispirazione. Gta, acronimo di Grand Theft Auto, è una delle serie di videogame più longeve e nel contempo più vendute al mondo. L’ultimo capitolo, GTA V, uscito quasi sei anni fa, il 17 settembre del 2013, continua ad essere uno dei giochi più venduti, ed ha totalizzato la bellezza di 200 milioni di copie commercializzate in giro per il mondo, frantumando ogni record. In Grand Theft Auto il videogiocatore si trova a vestire i panni di un criminale (nel caso di GTA V, di ben 3 criminali diversi), compiendo varie azioni come il furto d’auto, la rapina in una banca, l’omicidio, e via discorrendo. Un gioco non proprio educativo, vietato ai minori, ma spesso e volentieri associazioni di vario tipo hanno gettato nei suoi confronti fin troppo fango, un po’ come se Gta fosse la causa di tutti i mali: non è affatto così.

