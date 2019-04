Frosinone, bimbo di 2 anni morto: mamma arrestata/ “Piangeva e voleva la nonna”

Gravissimo fatto di cronaca nera avvenuto stamane in provincia di Frosinone. A Piedimonte San Germano una donna è stata arrestata con l’accusa di aver ammazzato il figlio. La madre si chiama Donatella Di Bona, 29 anni, in manette dopo aver ucciso il suo piccolo di soli due anni. All’inizio l’accusata aveva tentato di nascondere l’accaduto, visto che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile, aveva chiamato i carabinieri e i soccorsi denunciando che il figlio, il povero Gabriel Feroleto, era stato investito da un’auto pirata che era poi scappata. Peccato però che ai carabinieri tale versione dei fatti non abbia convinto fin da subito, e dopo un lungo interrogatorio, è emersa l’agghiacciante verità: era stata la stessa madre ad ammazzare il figlio dopo averlo strangolato. Quando gli uomini del 118 sono arrivati sul luogo incriminato, per Gabriel non vi era già più nulla da fare, morto sotto la morsa della madre, che in un momento di follia ha deciso di porre fine all’esistenza del suo piccolo.

FROSINONE, BIMBO DI 2 ANNI MORTO: MAMMA ARRESTATA

La donna era stata inizialmente portata in caserma per l’interrogatorio, poi, alle 4:20 della notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, è stato emesso il fermo. Stando a quanto riporta TgCom24.it, citando i carabinieri, sarebbe state lei, Donatella Di Bona, a strangolare Gabriel dopo un raptus di follia. Il motivo? Il figlio voleva tornare dalla nonna, che abitava vicino a loro, e per questo continuava a piangere. «Piangeva e voleva tornare a casa dalla nonna, gli ho stretto il collo e chiuso la bocca per farlo stare zitto», questa sarebbe la confessione della madre, come riferiscono i colleghi di Frosinone Today. Durante l’interrogatorio si è contraddetta numerose volte, ma alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a farla confessare, facendole rivelare la cruda realtà. A far sospettare i carabinieri, i graffi sul volto e sul collo che la stessa aveva, molto probabilmente danni recati dal bambino in un tentativo estremo di liberarsi dalla morsa della sua mamma. Per lei l’accusa è quella di omicidio aggravato.

