Frosinone, bimbo ucciso dalla madre/ “Gli ho messo una mano alla bocca…”

Ha confessato Donatella Di Bona, la 29enne mamma che ha ucciso il proprio bimbo di soli due anni, due giorni fa in provincia di Frosinone. «Si. L’ho ammazzato io. Gli ho messo una mano sulla bocca – l’agghiacciante dichiarazione resa dalla giovane madre ai pm, come riporta Il Giornale – e un braccio attorno al collo. Non sopportavo sentirlo piangere. Voleva tornare dalla nonna, strillava e io non ci ho visto più». La donna, subito dopo aver ucciso il figlio, ha chiamato il 112, spiegando che il piccolo Gabriel Feroleto, di soli 28 mesi, era stato investito da un’auto pirata, ma era tutta una storia inventata per provare a mascherare la grave atrocità commessa. Gabriel, nato a Sora l’11 dicembre di tre anni fa, ha provato a difendersi con tutte le sue forze, e sul corpo della madre sono stati trovati numerosi graffi che la stessa non ha saputo inizialmente spiegare alle forze dell’ordine. Secondo i residenti si è trattata di una morte annunciata, bisognava solo capire quando sarebbe accaduta. «Stava male, lo sapevano tutti. Negli ultimi tempi Donatella diceva di stare male e spesso veniva portata in ospedale, anche in ambulanza, a Cassino», dicono i vicini, ma il sindaco Gioacchino Ferdinandi, la pensa diversamente «I servizi sociali non sapevano».

FROSINONE, BIMBO UCCISO DALLA MADRE

Donatella era stata ricoverata una decina di volte presso l’ospedale di Cassino negli ultimi due anni, a causa di una grave depressione post parto; soffriva di crisi d’ansia, e il tutto era aggravato dal contesto sociale in cui viveva, una famiglia molto povera, con la 29enne che viveva assieme alla madre e al fratello, e con il padre del piccolo Gabriel che l’aveva riconosciuto ma che se ne era andato subito dopo la nascita. I quattro vivevano in una casa di campagna con la sola pensione della donna, poco più di 400 euro al mese: impossibile sopravvivere con quelle cifre. La nonna si rimboccava le maniche con qualche lavoretto extra per provare a mantenere la famiglia: «La nostra era comunque una famiglia felice – spiega ai cronisti – il mio nipotino tanto amato non c’è più ripete. No, non può esser stata Donatella».

