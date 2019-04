ALFREDO MANDATO: SCOMPARSO DA MONACO DI BAVIERA/ La mamma: “Forse si trova in Italia”

Da ormai una settimana la famiglia di Alfredo Mandato vive nell’angoscia: il giovane sembra essere infatti scomparso nel nulla. Del 34enne, alto un metro e settanta, occhi castani come i capelli, non si hanno più notizie dal 25 di marzo scorso. Il giovane ha intrattenuto un’ultima telefonato con la mamma, alla quale ha raccontato di essere in procinto di raggiungere l’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, per fare ritorno a casa, a Napoli. Di lui, però, non c’è più nessuna traccia: il telefonino ha smesso di squillare ormai da giorni e Alfredo, che potrebbe trovarsi in uno stato confusionale, non ha dato più sue notizie. Del suo caso si è occupato anche Chi l’ha visto?, la trasmissione di Rai Tre nell’edizione mattutina delle 11:30: il quesito però rimane, che fine ha fatto Alfredo?

ALFREDO MANDATO SCOMPARSO

Intervenuta nell’edizione delle 11:30 di oggi di Chi l’ha visto?, la mamma di Alfredo ha fatto un resoconto dettagliato di quella che al momento è stata l’ultima serie di telefonate con il figlio scomparso da Monaco di Baviera. La donna, evidentemente provata, ha spiegato:”L’ho chiamato e gli ho detto: ‘Guarda che è tardi per prendere un aereo di sera ‘. Lui mi dice ‘va bene allora resto in una pensione’. La mattina dopo mi ha detto che stava a Monaco, mi ha detto sto girando un po’. Gli ho detto di cercare di prendere la metro per andare all’aeroporto. Qualche ora dopo mi ha detto di essere nella metro per andare all’aeroporto per venire a Napoli. Io allora gli ho detto di chiamarmi per dirmi quando arrivava così da andarlo a prendere e lui mi ha risposto: ‘No mamma ora ho il telefonino un po’ scarico, vedi che adesso si spegne. Ho lasciato tutto dove lavoravo. Erano robe vecchie'”. La donna aggiunge poi un dettaglio importante:”Potrebbe essere in difficoltà. In Germania negli ospedali non c’è. Noi lo abbiamo chiamato e la segreteria dava tedesco fino a mercoledì, giovedì rispondeva in italiano”. Alfredo Mandato, dunque, potrebbe trovarsi in Italia: ma dove?

