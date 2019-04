Franco Fabrizio, 45enne scomparso da Reino/ “Qualcuno sa cosa è successo a Franchino”

Resta ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Franco Fabrizio, detto Franchino. Il 45enne sembra sparito nel nulla da Reino, in provincia di Benevento, dove viveva con l’anziana madre. Domenica 10 febbraio, intorno alle 17.30, è entrato in un bar a comprare le sigarette. Da quel momento non si ha più notizia di lui. Si è avviato fuori dal centro abitato, in una zona di campagna? Lì possiede una casa coloniale dove si prende cura di un piccolo gregge di sua proprietà. Franchino non ha con sé né il cellulare né i documenti. La trasmissione “Chi l’ha visto”, che ha raccolto l’appello della famiglia, ha spiegato che Franco Fabrizio ha bisogno di farmaci che assume quotidianamente. «Siamo tutti con l’ansia, non sappiamo che fine ha fatto. Ci penso, ci manca. Lo vedevo sempre lavorare, aiutava tutti», racconta una vicina a “Chi l’ha visto”. «È buonissimo, tutti gli vogliono bene», dice invece un amico, Luigi.

FRANCO FABRIZIO, 45ENNE SCOMPARSO DA REINO

Rimasto orfano di padre quando era piccolo, Franco Fabrizio è stato cresciuto dalla madre, che ora è disperata per la sua scomparsa. «Non si sa dove è andato, il 10 aprile sono due mesi… A me disse che usciva un po’, quando mi sono svegliata non c’era più», racconta la signora Lena a “Chi l’ha visto”. «Pensavo che fosse in campagna e invece non era là». Ora Lena è rimasta sola. Ma cosa è successo a Franchino? Si sa solo che è andato al bar, poi un’ora dopo è stato visto da una conoscente. «Quando l’ho visto gli ho chiesto che cosa stesse facendo e mi ha raccontato che doveva comprare le sigarette, allora gli ho detto che anche io dovevo andarci, ma avevo i miei nipoti piccoli in casa. Lui si è offerto di prenderle per me, quindi è tornato e poi mi ha detto che forse tornava a casa, ma non era sicuro perché la madre stava dormendo». Lo zio sospetta che qualcuno gli abbia proposto qualcosa, visto che in passato era finito nei guai per la sua ingenuità. «Non è andato via volontariamente, qualcuno nel paese sa ma non parla».

