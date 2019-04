Bacia la segretaria di 30 anni/ Manager 81enne condannato a 10 mesi di carcere

Bacia la segretaria di 30 anni, manager di 81 condannato. E’ questa l’assurda vicenda con protagonista Salvatore Lentini, presidente dell’associazione Union, Unione italiana organismi notificati e abilitati, condannato a dieci mesi di carcere per aver baciato “a stampo” un’impiegata ben più giovane di lui. «Uno stampo sulle labbra? Solo un atto di galanteria – si era giustificato – come un bacio sulla guancia». Niente da fare, il giudice non ha voluto sentire scuse, e dopo esse stato condannato ad un risarcimento danni per 10mila euro, Lentini ha subito altresì una condanna per violenza sessuale, anche se nella ipotesi più lieve. La notizia è fornita stamane in maniera dettaglia dal quotidiano Il Messaggero, che spiega come la vittima sia una segretaria della stessa associazione con sede a Mostacciano, una frazione di Roma. Il fatto è accaduto di preciso un paio di anni fa, quando una mattina di gennaio, di punto in bianco, il presidente le si avvicinò stampandole un bacio sulla bocca. La segretaria, di cinquant’anni più giovane del suo titolare, era rimasta di sasso, e dopo essersi ripresa dallo choc era subito corsa a denunciare l’accaduto, recandosi presso la caserma dei carabinieri della stazione Torrino.

BACIA LA SEGRETARIA DI 30 ANNI: MANAGER 81ENNE CONDANNATO

Secondo quanto ha sostenuto la vittima, già in una email precedente l’accaduto il “capo” le aveva anticipato che avrebbe voluto abbracciarla, mostrando quindi delle attenzioni nei suoi confronti. L’uomo si sarebbe “giustificato” dicendo che aveva subito un lutto, e che quella sua bocca era troppo “sexy”, come le ripeteva spesso e volentieri. «Il presidente – quanto scritto dalla donna nella denuncia presentata ai militari dell’arma – diceva che emanavo tenerezza e lui mi vedeva come una figlia». Ma la battaglia legale non si è ancora conclusa, visto che l’avvocato di Salvatore Lentini, il legale Remo Pannain, ha fatto sapere di essere pronto a ricorrere in appello: «Non è stata registrata nessuna prova della sensualità dell’ atto – afferma – valuteremo i prossimi passi dopo aver letto le motivazioni della sentenza». La segretaria si è licenziata dopo il fatto.

