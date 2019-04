Viareggio, abusi sessuali su minori: tre arrestati/ Vittime due ragazze di 14 anni

Dopo i casi di Cuneo e di Roma, nuovo episodio di abusi sessuali a Viareggio ai danni di minori: come riportano i colleghi de Il Tirreno, i carabinieri hanno arrestato tre uomini in Versilia con l’accusa di aver abusato di due ragazzine di appena 14 anni. Le forze dell’ordine hanno ammanettato tre italiani di età intorno ai 50 anni: non tutti e tre gli indagati avrebbero compiuto atti sessuali completi con le quattordicenni che gravitavano tra le loro conoscenze, ma chi di loro lo avrebbe fatto non avrebbe esitato nel replicare a più riprese il proprio comportamento, evidenzia il quotidiano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le attenzioni verso le due ragazzine italiane sarebbero andate avanti da tempo e non avrebbero esitato a mettere in mostra il tipo di rapporto con le due minorenni anche in pubblico.

ABUSI SESSUALI A VIAREGGIO, VITTIME DUE 14ENNI

Gli inquirenti hanno scoperto che i tre arrestati sono stati visti a più riprese baciare, abbracciare e palpeggiare le due quattordicenni, vittime delle attenzioni illecite degli adulti. Secondo una primissima ricostruzione, solo uno dei tre sarebbe arrivato ad avere dei rapporti sessuali completi. Ma non solo: gli adulti hanno anche richiesto delle foto intime via chat. Non registrato, invece, il corrispettivo in denaro o sotto forma di regali che spesso emerge in vicende analoghe, come evidenzia Il Tirreno. Le due minorenni sono state ascoltate dal Tribunale dei Minori ed hanno ricostruito la vicenda. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con i carabinieri di Viareggio che hanno posto fine all’ennesima vicenda di abusi sessuali su minori.

