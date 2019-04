Bullizzata a Pistoia: tutti bocciati i responsabili/ Preside “Mai avremmo immaginato”

Verranno tutti bocciati gli studenti che hanno preso di mira la ragazza di Pistoia, bullizzata durante l’assemblea di istituto. La decisione è stata presa dal consiglio d’istituto del liceo artistico Petrocchi, ed è giunta nelle scorse ore, dopo riunione dello stesso. Bocciata anche la stessa vittima, come riferisce Il Corriere della Sera, che per prima ha sbagliato, presentandosi a scuola con delle bottiglie di birra e del whiskey. La giovane aveva deciso di passare una giornata diversa, ma non ha retto il peso dell’alcol finendo in breve tempo in coma etilico. A quel punto, come evidenziato anche dalle immagini di un filmato girato dagli stessi bulli, i suoi compagni di classe l’hanno presa di mira, gettandole dell’acqua addosso, schiaffengiadola, disegnandole il volto, e legandola con dello scotch. Azioni che secondo il consiglio d’istituto meritano una punizione esemplare e di conseguenza si è optato per la bocciatura del gruppo. Elisabetta Pastacaldi, la preside dell’istituto, è stata ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane: «Ci tengo a precisare che sono tutti ragazzini di prima, hanno 14 anni. Alcuni genitori dei bulli si sono scusati, mentre altri hanno giustificato i loro figli dicendo che era solo una sciocchezza, una “bischerata”».

BULLIZZATA A PISTOIA: TUTTI BOCCIATI I RESPONSABILI/

La 15enne che è stata vittima di bullismo aveva alle spalle una situazione di disagio già accertata dallo stesso istituto, visto che la giovane non veniva quasi mai a scuola, e i genitori della ragazza ne erano a conoscenza: «Si sapeva del suo disagio – ha proseguito la direttrice scolastica – ma nessuno pensava si potesse arrivare a tanto». Ma perché quei ragazzini hanno compiuto quegli atti? «Hanno affermato – ha proseguito la preside – che lo hanno fatto solo per risvegliarla, credevano che facesse finta: dichiarazioni che ovviamente denotano una certa superficialità». La preside ci tiene comunque a ribadire che in 12 anni da quando lavora in quell’istituto, non è mai successo nulla del genere: «La scuola fa tantissime cose per prevenire – conclude il suo intervento la Pastacaldi – purtroppo questa è una cosa che avvenuta in un’assemblea autogestita, non è avvenuta dentro i locali dell’assemblea ma fuori, perché i ragazzi secondo la legge sono liberi di uscire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA