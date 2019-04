Padre accoltella fidanzato figlia nel sonno/ Varese, “non accettava quella relazione”

È grave il 26enne accoltellato questa mattina a Vedano Olona (Varese), attorno alle 7, all’interno dell’abitazione della fidanzata: dormiva con lei e pare, dai primi report dei Carabinieri, che sia stato il padre della ragazza ad accoltellarlo perché non accettava quella relazione amorosa. Stavano dormendo in due ragazzi quando il genitore della fidanzata in preda ad un raptus ha preso un coltello e piazzato due fendenti contro il 26enne italiano: a chiamare i soccorsi è stata la ragazza, svegliata dalle grida di dolore del compagno ora in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese.

IL PADRE NON ACCETTAVA LA RELAZIONE

Secondo quanto riporta l’Ansa, ancora restano diversi dubbi in merito alla dinamica dei fatti che hanno visto il 26enne rischiare ancora la vita per quelle due profonde coltellate ricevute nel sonno: i Carabinieri spiegano che con molta probabilità il 49enne genitore non approvava per nulla quella relazione ma è chiaro che occorreranno i primi interrogatori in caserma all’uomo tentato omicida per capire come sia possibile che si arrivato ad un’azione del genere. Quello che vi è di certo è lo stato di salute del 26enne, grave e in prognosi riservata: ha ricevuto due colpi all’emitorace e al fianco e nelle prossime ore verrà sottoposto ad un intervento chirurgico sempre a Varese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA