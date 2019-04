Stupro alla Circumvesuviana/ “Le risa mentre mi violentavano, gli dicevo di smettere”

Ha trovato il coraggio di parlare la giovane violentata alla Circumvesuviana. Ha parlato dopo che due dei tre ragazzi accusati di averla violentata sono stati scarcerati. Ora la vittima ha paura ad uscire di casa: «Ho paura a Portici, ho paura di incontrarli – dice ai microfoni del programma “Storie Italiane” su Rai Uno – loro sanno dove abito visto che mi hanno seguito fino a sotto casa. Ho paura anche di incontrarli a San Giorgio a Cremano, dove mi reco per fare terapia visto che soffro di disturbo del comportamento alimentare. Mi sento prigioniera, è stato fatto prigioniero il mio corpo e la mia mente. La mia libertà è stata fatta a pezzi, ho paura a mettere i piedi fuori di casa». La povera ragazza rivolge quindi un appello alle madri dei suoi aguzzini: «Se fossi una mamma dei tre proverei dolore per quanto fatto dai figli, e poi spingerei loro a dire la verità, che è tutto ciò che ci rimane in questo mondo pieno di menzogne».

STUPRO ALLA CIRCUMVESUVIANA: IL RACCONTO DELLA GIOVANE

Quindi la giovane ribadisce per l’ennesima volta la non consensualità durante l’atto: «Il mio atteggiamento di iniziale benevolenza è stato scambiato per un consenso, ma non c’è mai stato. Mi hanno minacciato, hanno minacciato anche mia sorella se non mi fossi concessa». La ragazza si dice stupita dal comportamento quasi scherzoso tenuto dai tre presunti colpevoli: «Si sono comportati come delle vere e proprie bestie, hanno approfittato del mio corpo nonostante io avessi conati di vomito per il nervosismo, e nonostante gli avessi detto più volte di smetterla: più volte ho detto “no” ma non sono stata ascoltata». La giovane vittima è convinta che presi singolarmente i tre del branco non avrebbero mai agito: «Non mi è piaciuta la loro banalità, ridevano e scherzavano mentre mi violentavano, era quasi un gioco per loro».

