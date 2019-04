Alessandra, Filippo e Caterina, figli di Cesare Cadeo/ “Un padre educatore, maestro”

Solo poche ore fa, Cesare Cadeo lasciava questo mondo. A 72 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia e dopo una carriera da conduttore tv e giornalista sportivo, Cadeo è deceduto, lasciando la moglie Lalla e tre figli. Quello con Lalla è un amore che nasce nel 1966 e che viene coronato dal matrimonio nel 1973. Da questa storia d’amore nascono Alessandra (classe 1976), Filippo (classe 1980) e Caterina (nata nel 1982). Tre ragazzi che, in questi anni, hanno preferito rimanere lontani dai riflettori e concentrarsi sulle proprie vite. Il rapporto con papà Cesare è davvero bello, tanto che qualche tempo fa, a storiaradiotv.it, il condutture ha dichiarato: “Ho avuto con i miei figli un rapporto equilibrato. Il rapporto di base è sempre stato molto affettuoso. E basato da entrambi le parti su un grande rispetto di idee e di posizioni”.

I figli di Cesare Cadeo: Alessandra, Filippo e Caterina

Alessandra, Filippo e Caterina sono i figli che oggi piangono Cesare Cadeo, giornalista morto ieri a Milano all’età di 72 anni dopo una lunga malattia. Per loro, Cesare ha cercato di essere un papà presente nonostante il suo lavoro: “Il padre è colui che trasmette gli ideali e i comportamenti che la vita sociale esige. – ha infatti dichiarato qualche tempo fa il giornalista – L’amico è un’altra cosa.” Poi il suo rimpianto “L’unico rammarico è di non essere stato sempre presente per via del mio lavoro che costringendomi a viaggiare mi ha tolto questa grande possibilità . Perchè credo sia un dono straordinario quello di poter stare con loro, chiacchierare, confrontarsi con le idee. Ma non basta la presenza fisica e affettiva: il vero ruolo del padre è di educatore, consigliere e maestro. E non dimentichiamo la funzione di socializzazione, in cui la figura paterna svolge un ruolo fondamentale.”

