PAPA FRANCESCO: “RAZZISTI SI CONVERTANO”/ “Mafia non è stata inventata dai nigeriani”

Papa Francesco si schiera ancora una volta in difesa dei migranti e ribadisce il suo pensiero improntato all’accoglienza rispondendo a braccio alle domande di alcuni studenti dell’Istituto San Carlo di Milano in occasione dei 150 anni dalla fondazione. Il Santo Padre, come riportato da Il Sole 24 Ore, ha dichiarato:”Dobbiamo accogliere tutti? Cuore aperto per accogliere, se ho un cuore razzista devo convertirmi”. Bergoglio prende posizione in un momento molto delicato dal punto di vista degli sbarchi:”I migranti vanno ricevuti, accompagnati e integrati. Per integrare i governanti devono fare dei calcoli” ed è necessario “il dialogo tra i Paesi e questa è la bellezza della generosità umana. Ma alzare muri non serve”. Un messaggio che non può non essere interpretato come un richiamo a quei politici “sovranisti”, che del no agli sbarchi hanno fatto uno dei fondamentali delle loro piattaforme politiche, e che è ben diverso dall’idea di un’accoglienza “indiscriminata”.

PAPA FRANCESCO: “RAZZISTI SI CONVERTANO”

Ma Papa Francesco non si è limitato a perorare la causa dell’accoglienza da un punto di vista “morale”. Il Santo Padre si è reso protagonista quasi di una “provocazione” spiegando perché è sbagliato vedere nello “straniero” un potenziale pericolo:”Qualcuno può dire ‘Ma sono delinquenti…anche noi ne abbiamo tanti. La mafia non è stata inventata dai nigeriani. La mafia è un ‘valore nazionale’, è nostra, è italiana. Tutti abbiamo la possibilità di essere delinquenti. I migranti ci portano ricchezza perché l’Europa è stata fatta da migranti”. Come riferito da “Il Giornale”, il Pontefice è tornato sul concetto di barriere e muri:”Oggi c’è la tentazione di fare una cultura dei muri, di alzare muri nel cuore, per impedire questo incontro con altre culture. Chi alza un muro finirà schiavo dentro i muri costruiti, senza orizzonti”. Il Papa ha poi osservato: “Ringraziamo Dio perché il dialogo tra persone, culture, etnie è la ricchezza. Non avere paura dei migranti. I migranti siamo noi. Gesù è stato migrante”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA