Stormo di uccelli dirotta voli per Catania/ 3 aerei costretti ad atterrare a Palermo

Disagi in Sicilia per uno stormo di uccelli: i voli sono stati dirottati da Catania a Palermo. I passeggeri quindi hanno raggiunto la città etnea a bordo di un autobus messi a disposizione dalle compagnie aeree. I primi disagi sono cominciati già stamattina per il volo Ryanair delle ore 6.50, da Malpensa a Catania. Quando l’aereo era già in procinto di atterrare all’aeroporto Fontanarossa si è risollevato in volo a causa della presenza di stormi di volatili in pista. Per circa un’ora ha sorvolato la provincia di Catania in attesa di atterrare, fino a quando il comandante ha scelto di atterrare a Palermo. Questo stormo di uccelli in migrazione ha costretto tre aerei che sarebbero dovuti atterrare nello scalo internazionale “Vincenzo Bellini” a essere dirottati su Palermo. Oltre al volo Ryanair, ci sono i voli provenienti da Amburgo (Eurowings) e Verona (Volotea), tutti atterrati un’ora dopo. Comprensibile il malumore dei passeggeri che, ignari di quale fosse lo scalo raggiunto, hanno lamentato a Palermo di non essere stati informati su quanto accaduto.

STORMO DI UCCELLI DIROTTA TRE VOLI PER CATANIA

Preoccupazione e apprensione oggi a bordo del volo Ryanair partito da Malpensa e diretto a Catania. L’aereo è poi atterrato a Palermo a causa di un stormo di uccelli che ha impedito al velivolo di fermarsi come previsto nella città etnea. «Siamo stati ignorati dall’equipaggio e lasciati all’oscuro di tutto», hanno dichiarato, come riportato da Repubblica. Una coincidenza sfortunata per i passeggeri: lo stormo di uccelli si è trovato a passare in migrazione in volo proprio sopra l’aeroporto di Catania, obbligando tre aerei ad essere dirottati su Palermo. Gli aerei sono quindi atterrati un’ora dopo, con i passeggeri costretti a raggiungere in autobus Catania. Il cosiddetto “allarme” comunque è rientrato. «La situazione è tornata alla normalità», fanno sapere dalla Società Aeroporto Catania (Sac).

