Etna, esplosione e cenere vulcanica: chiude aeroporto Catania/ Ultime notizie: voli fermi fino a domani

L’attività eruttiva dell’Etna è ripresa: esplosioni e cenere dalle bocche sommitali del vulcano. L’aeroporto di Catania è stato costretto a sospendere i voli dalle 13. Il primo blocco è stato deciso fino alle 17, ma visto che l’Etna ha ripreso con più forza la sua attività è stata prolungata la chiusura fino alle 11 di domani. Lo scalo resta operativo, ma non saranno effettuati né decolli né atterraggi. Ad esempio, sono stati cancellati i voli Alitalia da Roma delle 13.55 e AirItaly da Milano delle 14.30. Gli altri voli invece registrano ritardi. Come riportato da Repubblica, l’Airbus 321 della Turkish Airlines da Istanbul quando è giunto all’altezza della Grecia ha invertito la rotta per tornare in Turchia. Dirottato a Palermo il volo EasyJet da Milano delle 15, a Comiso invece i voli Alitalia da Roma e Volotea da Ancona e Verona. Cancellati invece il Verona-Catania delle 17.40 e il Catania-Bologna delle 18.25, entrambi di Alitalia. Il Milano-Catania di Ryanair delle 13.55 è invece rimasto fermo in pista per oltre un’ora a Malpensa. Attraversare la nube vulcanica, per un aereo, può essere pericoloso nel caso in cui la cenere lavica dovesse finire nei motori.

ETNA, ESPLOSIONE E CENERE: CHIUDE AEROPORTO CATANIA

L’Etna sembrava avesse esaurito l’attività eruttiva, ma da giorni è stata notata un’intensificazione delle emissioni di gas e di cenere, soprattutto dal cratere di Nord Est e dalla Bocca nuova. Al termine di una nuova riunione dell’Unità di crisi, la società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che «a causa della prosecuzione dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera» è stata confermata «la chiusura dello spazio aereo fino alle 11 di domani, domenica 27 gennaio. Nessun volo potrà quindi partire o atterrare all’aeroporto di Catania». Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati dopo la prossima riunione dell’Unità di crisi che si terrà nella mattinata di domani. La nota si conclude con un invito ai passeggeri a «informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree». Ma informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto. Sulla pagina Facebook dell’aeroporto di Catania, ad esempio, sono numerose le richieste di informazioni e le proteste per la difficoltà nel contattare le compagnie e lo scalo etneo.

