Portofino, provinciale 227 riaperta a 5 mesi dal maltempo/ Toti “Promesse mantenute”

Riaprirà ufficialmente quest’oggi, domenica 7 aprile 2019, la strada provinciale 227 per Portofino, arteria che era stata completamente distrutta a seguito della terribile mareggiata del 29 ottobre dell’anno scorso. Ieri, grande festa di inaugurazione, con il taglio del nastro avvenuto a Cervara, una delle località simbolo del maltempo dello scorso autunno, dove si era verificata una voragine di ben 800 metri cubi. Presenti le massime autorità locali, come ricorda RaiNews.it, a cominciare dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, passando per il sindaco di Genova e commissario straordinario, Marco Bucci, arrivando fino al primo cittadino di Portofino, Matteo Viacava. Grande evento in “piazzetta”, dove si è tenuto un concerto a cui ha partecipato il vincitore del festival di Sanremo, Mahmood, assieme a Mario Biondi, Anna Tatangelo, Noemi, Il Volo e Elodie. «L’inaugurazione della strada a 5 mesi e mezzo dalla mareggiata – le parole di Toti – è un esempio di efficacia, di buona politica, di buona collaborazione e di voglia di rinascita della Liguria. Quello che abbiamo fatto – ha aggiunto – è un esempio che qui le promesse si mantengono e credo che mantenere le promesse e dimostrare la capacità di compiere questi interventi, sia un ottimo modo per riavvicinare i cittadini alla politica».

PORTOFINO, PROVINCIALE 227 RIAPERTA A 5 MESI DAL MALTEMPO

Alla cerimonia di inaugurazione c’era anche Piersilvio Berlusconi, figlio del presidente d Forza Italia: «Per me Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino sono un comune unico – le sue parole – tutto quello che posso fare lo faccio con il cuore e con piacere. Dobbiamo far vedere che questo territorio è ripartito e si è dato da fare come hanno fatto i tre giovani sindaci insieme. È una festa bellissima, una festa di tutti». Lo yacht della famiglia Berlusconi venne completamente distrutto dalla mareggiata dello scorso ottobre, inoltre, gli stessi memebri della famiglia meneghina vivino presso Castello Bonomi Bolchini a Paraggi, nel punto dove la strada era crollata. Per ricostruire la strada provinciale 227 ci sono voluti 5000 tonnellate di massi, 1200 metri cubi di calcestruzzo e 1000 metri quadrati di rete metallica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA