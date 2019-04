SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE/ Il 7 aprile si ricorda il patrono degli insegnanti

Il 7 aprile viene commemorato San Giovanni Battista de La Salle, protettore di educatori e insegnanti. San Giovanni Battista de La Salle nacque il 30 aprile 1651 e fu il primo di 10 figli. Egli venne battezzato il giorno stesso della sua nascita e crebbe circondato dall’affetto della madre, del padre e della famiglia. Man mano che cresceva si dimostrò sempre più interessato al Signore nonostante il padre, proveniente da una famiglia nobile e agita, volesse indirizzarlo alla carriera di giurista. Nel 1662 espresse con convinzione la sua idea di diventare un uomo religioso. Ricevette, allora, la tonsura ed un suo parente, tale Doret, decise di offrigli un canonicato. Il santo decise di accettare. Iniziò i suoi studi presso il seminario San Sulpizio a Parigi e ricevette gli ordini minori al compimento di 18 anni. Nel 1671 purtroppo morì sua madre e nel 1672 il padre. Si ritrovò a essere il capofamiglia e decise di recarsi a Reims, dove vivevano i suoi 4 fratelli e due delle sue sorelle. Qui decise di affidarsi al canonico Nicola Rolland, un giovane sacerdote a cui confidava le sue aspirazioni religiose.

SAN GIOVANNI DE LA SALLE, PATRONO DEGLI INSEGNANTI

Nel 1676 divenne diacono e nel 1678 fu consacrato al sacerdozio. Iniziò a ricoprire subito il suo ministero, ben presto però capì che la sua vera vocazione era quella dell’insegnamento alla gioventù. Decise allora di seguire fedelmente le orme dei chierici dei seminari francesi e fondò la Congregazione delle Scuole Cristiane. Era una scuola pensata appositamente per insegnare ai giovani la dottrina e le più importanti orazioni del cristianesimo. Aprì diverse scuole in tutto il Paese e riuscì a formare abili e sapienti maestri per la nuova generazione di studenti. Fu posto davanti a grandi difficoltà ma grazie alla sua fede nella SS. Vergine, alla quale aveva consacrato le scuole, riuscì a superarle. Nei momenti di difficoltà era solito chiudersi da solo nella Chiesa dove piangeva sommessamente mentre si flagellava. Egli aveva un grande spirito e in qualsiasi momento, fosse esso di gioia o di dolore, ringraziava sempre Dio. Morì il 9 aprile 1719 e quando lasciò il mondo terreno aveva mantenuto fede alla sua promessa di costruire un buon numero di scuole. Quando morì infatti aveva dato vita a ben 40 scuole e più di 10.000 allievi.

Ogni anno il 7 aprile a Rouen, cittadina della Francia, si svolge la caratteristica processione dedicata San Giovanni Battista de La Salle. Il percorso comprende il centro storico cittadino e arriva alla stupenda Cattedrale di Rouen dove viene celebrata la messa solenne. Durante l’occasione vengono organizzati anche festeggiamenti civili. Infatti, sia a Rouen che a Reims, città natale del santo, si tengono sagre ed esposizioni di artigiano e gastronomia locale.

Il 7 aprile vengono inoltre celebrati e ricordati anche altri santi e beati e in particolare San Pelusio, Beato Randolfo Ashley, Sant’Ermanno Giuseppe di Colonia, Beato Edoardo Oldcorne, San Giorgio di Militene, Beata Maria Assunta Pallotta e San Calliopio.



