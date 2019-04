Genitori non pagano mensa: tonno e cracker alla bimba/ Verona, ira Pd vs Comune Lega

Dopo Vigevano nel 2013 e soprattutto Lodi lo scorso autunno, ancora il servizio di mensa scolastica al nord fa esplodere la bufera in merito alla gestione di un caso assai limite avvenuto a Minerbe (Verona) dove una bimba è stata costretta a mangiare scatolette di tonno e cracker a mensa perché i genitori non avevano pagato il servizio. L’episodio è stato sollevato a livello pubblico dopo la denuncia del Pd provinciale contro il sindaco della Lega, parlando di «scelta discriminatoria da parte dell’amministrazione comunale a guida leghista». L’episodio è accaduto qualche giorno fa quando la bimba straniera ha dovuto mangiare un menu “diverso” da quelli dei suoi compagni di classe perché non in regola con il pagamento dei buoni pasto: il caso di Minerbe, rivelato dal quotidiano L’Arena, è stato immediatamente causa di polemica contro il sindaco Andrea Girardi. In realtà, come spiega l’Ansa, la scelta dei cracker e del tonno sarebbe stata concordata con i gestori della mensa e il Comune dopo i tanti solleciti al pagamento inviati alla famiglia.

BUFERA CONTRO IL COMUNE VERONA

Come raccontano alcuni testimoni della vicenda a Verona Today, la bimba sarebbe rimasta turbata nel vedersi ridotto il pranzo mentre i compagni mangiavano tranquillamente alla mensa regolare. Non sarebbe la prima volta che in quella scuola, ricca di bimbi stranieri, i buoni pasto non venivano pagati e in quei casi (tra fine 2’18 e inizio 2019) gli insegnanti avevano rinunciato al proprio pasto per darlo ai piccoli indigenti: ora però la misura è stata colma e la decisione presa ha ovviamente fatto scattare la bufera. «Tutelare l’infanzia è uno dei principali doveri delle pubbliche amministrazioni ed un Comune che si sottrae a questo dovere non svolge il proprio ruolo. Se ci sono famiglie che hanno difficoltà economiche le amministrazioni hanno non solo la possibilità, ma anche il dovere di andare loro incontro con esenzioni o riduzioni delle rette se indigenti ed in ogni caso non possono rivalersi sul minore, ossia sull’anello debole di tutta questa catena», scrivono la Segreteria provinciale del Partito Democratico di Verona assieme al Circolo Pd di Minerbe dopo il caso della bimba “discriminata”. Per Massimo Momi, vicesindaco con delega alle politiche famigliari, si è trattato di «un caso limite, motivato dalla correttezza verso le famiglie che pagano regolarmente la mensa».

