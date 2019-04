Litiga col nuovo compagno dell’ex: ucciso a pugni/ Cesena, aggressore arrestato

Una lite tra uomini con al centro la stessa donna contesa ed un terribile omicidio: sono questi gli ingredienti della nuova storia che arriva da Cesena e che ha visto protagonisti il nuovo compagno e l’ex di una 40enne. Stando a quanto rivela Corriere.it, un uomo di 46 anni è morto al culmine di una violenta aggressione in strada a San Mauro Mare, in provincia di Cesena avvenuta con il nuovo compagno della ex fidanzata. Questi, un 44enne, è attualmente ricoverato all’ospedale Bufalini per via delle gravi lesioni subite a sua volta durante la colluttazione ed è ora arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’episodio è andato in scena intorno alla mezzanotte di ieri davanti alla donna contesa e nonostante la sua presenza i due sarebbero subito arrivati alle mani. Sul delitto sono ora in corso gli accertamenti dei militari della Compagnia di Cesenatico ma sembra essere maturato nel contesto di una relazione giunta al capolinea da pochi mesi e che la vittima – un ex autotrasportatore originario di Venosa – non riusciva ad accettare.

LITIGA COL NUOVO COMPAGNO DELL’EX: UCCISO

Secondo la prima ricostruzione, ieri sera l’uomo si è recato a casa della sua ex, una donna di 40 anni. Nell’appartamento però si trovava anche il nuovo compagno, un agente di commercio e tra i due sarebbe subito esplosa una lite, poi proseguita in strada. Entrambi si sarebbero colpiti a vicenda, ma il 46enne sarebbe finito a terra per non rialzarsi mai più. Nonostante l’arrivo dei soccorsi del 118, per il più anziano non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato invano tutte le manovre di rianimazione ma senza riuscirci. La salma è ora a disposizione della procura di Forlì che con ogni probabilità disporrà l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Non è chiaro se questo sia sopraggiunto in seguito ad un malore o se invece cadendo il 46enne abbia violentemente battuto la testa contro qualcosa. Nel luogo in cui è avvenuto il delitto, infatti, pare ci fossero diversi oggetti e cianfrusaglie a terra.

