Stefano Cucchi, “Arma parte civile contro carabinieri”/ Lettera del generale Nistri

Nuova incredibile svolta nel caso di Stefano Cucchi, giovane geometra romano, morto nell’ottobre del 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare. Il generale dei carabinieri Giovanni Nistri ha scritto una lettera di quattro pagine su carta intestata consegnata a mano la mattina di lunedì 11 marzo a Ilaria Cucchi e pubblicata integralmente da Repubblica in cui annuncia la decisione in base alla quale l’Arma si costituirà parte civile contro i militari coinvolti nell’uccisione del giovane. Nistri ancora una volta si è inginocchiato davanti al dolore della sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, e del resto della sua famiglia, impegnandosi anche a procedere disciplinarmente nei confronti dei responsabili del depistaggio e delle calunnie. Perchè, scrive il comandante generale dell’Arma, “Crediamo nella giustizia e riteniamo doveroso che ogni singola responsabilità nella tragica fine di una giovane vita sia chiarita, e lo sia nella sede opportuna, un’aula giudiziaria”. La lettera di Nistri arriva come risposta alla lettera aperta scritta e pubblicata da Ilaria Cucchi sul suo profilo Facebook.

CASO STEFANO CUCCHI: LA LETTERA DEL GENERALE NISTRI ALLA SORELLA

Sono parole importanti quelle che il generale Nistri ha rivolto con la sua lettera alla sorella di Stefano Cucchi: “Mi creda, e se lo ritiene lo dica ai suoi genitori, abbiamo la vostra stessa impazienza che su ogni aspetto della morte di Suo fratello si faccia piena luce e che ci siano infine le condizioni per adottare i conseguenti provvedimenti verso chi ha mancato ai propri doveri e al giuramento di fedeltà”, si legge in un passaggio della stessa. Il lutto della famiglia della vittima ha addolorato anche lui, come cittadino e come padre. A differenza dell’episodio che ha coinvolto alcuni militari a Firenze, dove il contesto era chiaro e definito sin dall’inizio, spiega Nistri, “In questo caso, abbiamo purtroppo fatti sui quali discordano perizie, dichiarazioni, documenti. Discordanze che saranno però risolte in giudizio. Le responsabilità dei colpevoli porteranno al dovuto rigore delle sanzioni, anche di quelle disciplinari”. I tre accusati di omicidio preterintenzionale, pur non essendo stati rimossi sono stati però sospesi. “Comprendiamo l’urgenza e la necessità di giustizia, così come lo strazio di dover attendere ancora. Ma gli ulteriori provvedimenti, che certamente saranno presi, non potranno non tenere conto del compiuto accertamento e del grado di colpevolezza di ciascuno”, ha garantito il generale.

