INCENDIO DEVASTA TRATTORIA/ “La Baracchetta” di Nervesa: fiamme di natura dolosa?

Un incendio pauroso nella notte di oggi, martedì 9 aprile, ha distrutto la trattoria “La Baracchetta” di Nervesa della Battaglia. Le fiamme hanno avvolto il ristorante sul Montello per oltre 5 ore, con i vigili del fuoco che non sono riusciti a venire a capo della situazione se non poco dopo le 7 di questa mattina. E dire che l’allarme era stato lanciato quando erano da poco trascorse le 2 di notte, da alcuni residenti che hanno prontamente allertato i pompieri. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con delle squadre provenienti dai distaccamenti di Treviso e Montebelluna ma nel giro di pochi minuti le fiamme si sono propagate con estrema rapidità andando ad intaccare l’intera struttura situata in via Ossario. Sul posto anche i carabinieri, decisi ad accertare l’origine di questo incendio.

INCENDIO DEVASTA TRATTORIA

Quello che ha devastato la trattoria “La Baracchetta” di via Ossario a Nervesa della Battaglia è stato un incendio di natura dolosa? Se lo chiedono non solo gli inquirenti che indagano sul caso ma un’intera comunità che questa mattina ha scoperto quanto accaduto al noto ristorante del posto. Come riportato da Treviso Today, ci sarebbe soprattutto un fattore a far pensare che dietro l’incendio non vi sia della casualità. Il titolare del locale, infatti, ha riferito al sindaco Fabio Vettori, che si è interessato della vicenda, che l’impianto elettrico era stato da poco revisionato. Difficile dunque pensare ad un cortocircuito che abbia scatenato la devastazione. “La Baracchetta”, come riportato da Treviso Today, era rimasta chiusa da dicembre e dopo 3 mesi aveva riaperto.

