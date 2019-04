Incidente sull’autostrada Palermo-Catania/ Camion si ribalta: un ferito, è gravissimo

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina sulla autostrada A19 Palermo-Catania. Come riportato da Blog Sicilia, un camion si è ribaltato fra Trabia e Termini Imerese, in direzione del capoluogo etneo. Il portale Live Sicilia colloca il punto del sinistro all’altezza dello svincolo di Trabia e concorda sulla dinamica dell’incidente, che avrebbe visto il mezzo pesante ribaltarsi su un fianco. Nello scontro sono state coinvolte altre due vetture ma, quel che è più grave, una persona stando a quanto riportato da Blog Sicilia, sarebbe stato soccorso a bordo strada dai sanitari del 118 arrivati sul posto e verserebbe purtroppo in condizioni disperate a seguito dell’impatto. Non è chiaro se il ferito sia il conducente del camion ribaltatosi oppure una persona all’interno delle altre due auto coinvolte.

INCIDENTE SULLA PALERMO-CATANIA

La dinamica dell’incidente verificatosi oggi, martedì 9 aprile 2019, sulla Palermo-Catania, non è stata ancora resa nota. Non si può dire, dunque, quali siano state le cause che hanno portato un autoarticolato a ribaltarsi sul fianco coinvolgendo in una pericolosissima carambola altri due veicoli. Come riportato da Live Sicilia, dopo essere stato soccorso sul posto dai sanitari del 118, il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso grazie all’arrivo dell’elisoccorso: le sue condizioni sarebbero purtroppo critiche. Sul tratto autostradale interessato dall’incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada e il personale Anas. L’impatto ha provocato disagi anche sulla circolazione: in direzione del capoluogo etneo il traffico è paralizzato con lunghissime code.

