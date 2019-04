Incidente in A1, tamponamento tra 6 auto: 2 morti/ Ferite 5 persone, code di 2 km

Ancora sangue sulle strade italiane in seguito ad un nuovo gravissimo incidente mortale che è stato registrato sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Due persone sono rimaste uccise, mentre altre cinque risultano ferite in seguito ad un tamponamento che ha coinvolto ben sei auto. Secondo quanto riferito da Today.it, il tratto compreso tra Acerra e Afragola ed il bivio con A16 in direzione Napoli sono stati temporaneamente chiusi dopo il tragico sinistro per poi essere nuovamente riaperti dopo alcune ore. Sul luogo dell’incidente, spiega Autostrade per l’Italia, sono intervenuti i soccorsi insieme agli uomini dei Vigili del Fuoco ed alla polizia stradale che si sono occupati di tutti gli accertamenti del caso. Il personale di Autostrade ha provveduto a fare chiarezza agli automobilisti che nei frangenti del sinistro mortale da Roma procedevano verso Napoli o Bari, consigliando loro l’immissione sulla A30 Caserta-Salerno in direzione Salerno o in alternativa il proseguimento fino all’allacciamento A30/A16 Napoli-Canosa per poi seguire verso Napoli o Canosa. In mattinata si registravano code di 2 chilometri tra Villa Literno e Acerra-Afragola in direzione Napoli ma con il passare delle ore la situazione sembra stare tornando seppur lentamente alla normalità.

INCIDENTE IN A1, TAMPONAMENTO TRA 6 AUTO: 2 MORTI E 5 FERITI

Dopo il tragico incidente mortale avvenuto solo ieri sull’autostrada A14, oggi è la A1 teatro di nuove morti. Al momento non si hanno ulteriori notizie sulle generalità delle vittime dell’incidente avvenuto oggi sul tratto autostradale che collega Milano a Napoli ma si apprende solo di due decessi e di cinque feriti. Anche in merito a questi ultimi, non è chiaro quali siano attualmente le loro condizioni di salute e in quali ospedali siano stati trasferiti. Tutti gli aggiornamenti sulla viabilità sono invece diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), nonché tramite l’app My Way scaricabile gratuita per tutti i sistemi operativi. Ad aggiornare i viaggiatori ci pensa anche il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia disponibile a fornire informazioni in tempo reale 24 ore su 24 tramite apposito numero telefonico.

