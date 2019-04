Antonio Ciontoli, ricorso in Cassazione/ Omicidio Marco Vannini “5 anni sono troppi!”

Omicidio di Marco Vannini, ricorso in Cassazione per Antonio Ciontoli: lo ha depositato nei giorni scorsi l’avvocato Pietro Messina. Il legale del dipendente della Marina Militare, distaccato ai servizi segreti, chiede una riduzione della pena alla Suprema Corte. La motivazione con cui l’avvocato si oppone alla sentenza di secondo grado che aveva ridotto al suo assistito la pena da 14 a 5 anni, derubricando l’omicidio da volontario a colposo, è semplice: «Sono troppi 5 anni per l’omicidio di Marco Vannini». Da un punto di vista giuridico, spiegano i difensori di Antonio Ciontoli, la condanna può essere dimezzata in caso di omicidio colposo. E quindi il padre della fidanzata del giovane morto arriverebbe a scontare appena due anni e mezzo di carcere. «Inoltre chiediamo di non riconoscere l’aggravante della colpa cosciente, oppure la prevalenza delle attenuanti generiche». Ma Antonio Ciontoli non è l’unico a presentare ricorso contro la sentenza d’Appello.

ANTONIO CIONTOLI, RICORSO IN CASSAZIONE (E COSÌ PER I FAMILIARI)

Il ricorso in Cassazione riguarda anche gli altri componenti della famiglia Ciontoli, che sono da anni sotto processo. Si tratta di Martina, la fidanzata di Marco Vannini, il fratello Federico e la mamma Maria Pezzillo. Erano tutti presenti in casa al momento della tragedia. In primo grado erano stati condannati a tre anni per omicidio colposo. E questa condanna è stata confermata anche in secondo grado. Ora la difesa chiede per loro l’assoluzione secca, la derubricazione del favoreggiamento di un familiare – che per la legge comporta comunque un’assoluzione – o in alternativa una riduzione della pena. Come riportato dal Corriere della Sera, anche l’accusa va all’attacco. Il ricorso della difesa fa seguito infatti a quello presentato dal pubblico ministero della Corte d’Assise d’appello di Roma, Vincenzo Saveriano, che aveva chiesto alla Cassazione di riconoscere l’omicidio volontario con dolo eventuale per tuta la famiglia Ciontoli.

