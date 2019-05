Beata Vergine del Rosario di Pompei/ 8 maggio 2019 si recita la supplica alla Madonna

L’8 maggio ricorre la festività della Madonna del Rosario di Pompei, occasione in cui viene recitata dai fedeli la Supplica solenne alla Vergine. Si tratta di un culto antico e molto sentito, che risale alla fine del 1800 ed è legato alla figura del beato Bartolo Longo. Questi era stato in gioventù un avvocato che per anni si era tenuto lontano dalla chiesa, aveva professato l’anticlericalismo e aveva addirittura abbracciato pratiche sataniste a cui era stato introdotto da colleghi di università. Entrato in seguito in uno stato di profonda depressione psicologica, ne era uscito fuori solo grazie all’incontro con il frate domenicano Alberto Radente. L’influenza di questo padre spirituale, aiutò Bartolo Longo ad allontanarsi dalla setta satanista e a ritornare nell’alveo della chiesa, riabbracciando i sacramenti e la fede e unendosi infine al terzo ordine dei domenicani, presso i quali era molto viva la devozione per la Madonna del Rosario, risalente al XIII secolo. Desideroso di espiare i suoi trascorsi antireligiosi, Bartolo Longo si diede ad opere di carità e all’assistenza dei bisognosi insieme ad altre devote persone, tra le quali ebbe modo di conoscere la contessa De Fusco. Inviato da questa a Pompei, per seguire lo stato di alcuni possedimenti, Bartolo Longo si rese conto della miseria in cui versavano le popolazioni di quelle zone e dello stato rovinoso dell’unica umile chiesetta del S.S. Salvatore. Egli stesso racconta che un giorno, mentre si trovava nella contrada di Arpaia, nella campagna pompeiana, sentì una voce misteriosa che diceva “Colui che propaga il mio Rosario sarà salvato”. Queste parole furono per lui un’illuminazione: si inginocchiò in preghiera e in cuor suo prese la ferma decisione di propagare il Rosario. Una grande serenità allora pervase il suo animo e come in risposta alla sua promessa, udì i rintocchi della campana della chiesa parrocchiale di Pompei, che invitava i fedeli all’Angelus.

Madonna del Rosario di Pompei: il ruolo di Bartolo Longo

La Madonna del Rosario di Pompei vede Bartolo Longo pronto a portare in dono da Alberto Radente un quadro, da lui precedentemente acquistato da un antiquario per otto carlini, che raffigurava la Madonna con il bambino che offrono le corone del rosario a Caterina da Siena e Domenico di Guzmàn. Il quadro era però in pessime condizioni tanto che lo stesso Bartolo Longo racconta che fu restio ad accettarlo finché la suora che lo aveva in consegna lo incoraggiò, promettendogli che la Madonna effigiata nel quadro avrebbe fatto molti miracoli. Le parole della suora furono profetiche. Al quadro furono necessari tre interventi di restauro e infine fu esposto nella parrocchia del S.S. Salvatore dove rimase per tre anni. Il giorno stesso in cui il quadro poté essere venerato dai fedeli, nel 1976, avvenne il primo miracolo: una bimba di dodici anni, giudicata inguaribile, venne risanata completamente. Fu solo la prima di molte guarigioni miracolose: una giovane donna già in agonia, un uomo malato di cancrena, una bimba anchilosata che ricevette il dono di camminare nuovamente e così via. Avvalendosi di donazioni che arrivavano ormai da parte di molti fedeli, Bartolo Longo eresse una nuova chiesa dedicata al culto della Madonna del Rosario, la cui prima pietra fu posta l’8 maggio del 1876. Si tratta di un imponente santuario terminato nel 1891 e ampliato nel 1939, che oggi è uno dei più importanti centri del culto mariano e accoglie ogni anno oltre quattro milioni di pellegrini nella bella cittadina di Pompei. L’8 maggio di ogni anno i fedeli si riuniscono nel santuario per la solenne supplica, una preghiera alla Madonna scritta proprio da Bartolo Longo e successivamente ampliata e rimaneggiata.

L’8 maggio si festeggiano anche il Beato Pietro Petroni, Sant’ Agazio (Acacio), il Beato Amato Ronconi Terziario francescano il Beato Angelo di Massaccio, Sant’ Arsenio, San Benedetto II, San Bonifacio IV, San Desiderato di Bourges, Sant’ Elladio di Auxerre, San Gibriano, il Beato Luigi Rabatà, la Beata Maria Caterina di Sant’Agostino, San Metrone, la Beata Ulrica Nisch, San Vittore il Moro.



