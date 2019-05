Claudio Onorato, istigazione al suicidio?/ La mamma “E’ stato picchiato e minacciato”

E’ avvolta dal mistero la morte di Claudio Onorato, giovane ragazzo del foggiano di 31 anni, che si è suicidato lo scorso mese di febbraio, impiccandosi davanti a casa. Secondo la famiglia sarebbe stato spinto al suicidio dalla famiglia dell’ex ragazza. Come svelato dalla mamma di Claudio ai microfoni di “Chi l’ha Visto?”, noto programma di Rai Tre, l’ex fidanzata, i genitori, il fratello e la sorella, avevano organizzato una sorta di spedizione punitiva nei confronti di Onorato: l’avevano fatto uscire allo scoperto con una trappola, per poi insultarlo, minacciarlo, picchiarlo, e gettarlo in un fosso. Dopo un volo di tre metri il 31enne di Candela ha quasi perso i sensi per il dolore, per poi riprendersi e andare a denunciare il tutto. Era il 6 gennaio di quest’anno, un mese prima che Onorato si togliesse la vita. «Se non se ne andava gli avrebbero bruciato casa – le minacce raccontate dagli amici della vittima – mi mandava messaggi per dirmi di accompagnarlo ad andare a prendere il pane, aveva paura ad uscire. Non usciva più di casa – racconta un altro amico – sentiva questo clima verso di lui in paese, solo noi amici gli siamo stati vicino».

CLAUDIO ONORATO, ISTIGAZIONE AL SUICIDIO?

«Continuava ad avere dei problemi al fianco – le parole della madre – faceva fatica a parlare, non aveva fiato, aveva la voce flebile. In una chat con un’amica ho scoperto che aveva detto che voleva essere solo lasciato in pace, e aveva il timore di poter essere incastrato: era la loro parola contro la sua e alla fine pagava solo lui». La famiglia chiede giustizia, con la procura di Foggia che ha aperto un’indagine contro ignoti per istigazione al suicidio, ma il pm ha chiesto l’archiviazione a cui i cari di Onorato si sono opposti: toccherà ora al giudice decidere come procedere. «I suoi amici hanno notato un cambiamento in Claudio – aggiunge e conclude la madre – la gente sa tante cose ma non le dice, questi episodi non dovrebbero succedere a nessun’altro, vogliamo che la verità venga a galla».

