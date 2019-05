MARIO PIANESI ACCUSATO DELL’OMICIDIO EX MOGLIE/ Dieta del guru macrobiotico la causa?

Mario Pianesi, il guru della macrobiotica accusato dell’omicidio dell’ex moglie Gabriella Monti. Il 74enne di Tirana, residente da anni a Macerata, è il fondatore dell’associazione “Un punto macrobiotico” e la Procura di Ancona ha aperto a suo carico un fascicolo per omicidio volontario: secondo l’accusa, avrebbe ucciso l’ex compagna con la sua dieta. Secondo la ricostruzione riportata da Il Resto del Carlino, Pianesi l’avrebbe sottoposta ad un duro regime alimentare che prevedeva esclusivamente diete Ma-Pi a base di legumi e cereali: la donna, colpita da un ictus nel 1997, è morta il 22 settembre 2001 in ospedale in uno stato di deterioramento fisico grave.

MARIO PIANESI, IL GURU DELLA MACROBIOTICA

Non è l’unico fascicolo a carico di Mario Pianesi: il 74enne infatti è indagato insieme ad altre quattro persone a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale. Un’inchiesta che ha portato allo smantellamento della psico-setta macrobiotica operante tra le Marche e l’Emilia Romagna, con le testimonianze degli ex adepti che hanno scosso l’opinione pubblica: regimi alimentari da fame articolati in vari step, con progressivo allontanamento da familiari e amici. Come riporta Repubblica, tra gli indagati anche l’attuale moglie Silvana Volpi. Recentemente, a La vita in diretta, una donna ha confessato di essere arrivata a pesare 33-34 chili: «Avevo una relazione complicata con un ragazzo e questo mi portò ad essere fragile. Era un plagio mentale che avveniva attraverso numerosi strumenti, tra cui l’alimentazione. Non ho avuto il coraggio di pesarmi, lo hanno fatto in ospedale. Non mi accorgevo che stavo per morire».

