RETTIFICA/ Sull’articolo riguardante l’inchiesta sulla sanità umbra

In merito all’articolo “Umbria, presidente Marini si è dimessa/ Inchiesta sanità, Salvini arriva a Perugia”, pubblicato su queste pagine il 16 aprile, ci è giunta richiesta di rettifica nel passaggio in cui sono stati riportati stralci delle intercettazioni dell’inchiesta sulla sanità umbra pubblicati da Il Corriere dell’Umbria. Nello specifico, occorre precisare che Maria Rita Franconi, il cui nome veniva riportato in tali stralci con l’indicazione di soggetto indagato, “è uno stimato medico dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni; non è impiegata presso la Regione Umbria, né presso la USL Umbria 1; è del tutto estranea ai fatti ed alle notizie che si leggono nel contestato articolo e non è coinvolta ad alcun titolo nell’indagine”. Ci scusiamo pertanto con Maria Rita Franconi e con i nostri lettori per le inesattezze indicate negli stralci delle intercettazioni che abbiamo riportato.

