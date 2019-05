Salvini Day, a Milano il corteo della Lega/ Fra striscioni, pioggia e Carlo Calenda

E’ il Salvini Day a Milano. Quest’oggi è in programma il corteo dei leghisti in vista delle elezioni europee che si terranno il prossimo 26 maggio. Si partirà da Porta Venezia e si giungerà fino al Duomo, un fiume di persone (Salvini spera ovviamente) che sarà purtroppo atteso dalla pioggia, visto il maltempo che imperversa in questo weekend su gran parte della penisola. Oltre alla pioggia, ad attendere i leghisti anche i numerosi striscioni di protesta apparsi sui balconi delle case e dei palazzi meneghini, in risposta a quanto accaduto qualche giorno fa a Brembate, in provincia di Bergamo, dove un telo anti-ministro dell’interno è stato rimosso. Assieme a Salvini, ai massimi esponenti della Lega, e al popolo leghista, ci saranno anche i leader stranieri che concorreranno assieme al partito del Carroccio per le europee. Negli scorsi giorni il vice-presidente del consiglio ha invitato la sua gente a “fare la storia”, riempiendo piazza Duomo con almeno 100mila persone, anche se il tempo avverso potrebbe rappresentare un deterrente.

SALVINI DAY, CORTE DELLA LEGA OGGI A MILANO

Undici le delegazioni di partiti stranieri che parteciperanno alla manifestazioni, e il ministro dell’interno chiuderà il comizio dopo aver lasciato la parola ai colleghi degli altri paesi, leggasi Marine Le Pen, Geert Wilders, i tedeschi di Alternative für Deutschland, gli austriaci di Fpo e molti altri, con l’obiettivo di «lasciarsi alle spalle l’Europa della Merkel, di Soros e dei fondamentalisti islamici». In piazza, decisamente a sorpresa, ci sarà anche Carlo Calenda, ex ministro del lavoro del Partito Democratico, nonché capolista nel nord est per il Pd, che ha spiegato che sarà a Milano “senza disturbare”, cosa che invece vorranno fare i partecipanti del “Gran galà del futuro”, una sorta di contro-corteo organizzato in risposta appunto a quello della Lega, «Per dire no al ritorno dei nazionalismi e di ogni forma di fascismo in Europa e nel mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA