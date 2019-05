Sea Watch, GdF diffida Ong/ Nave migranti vicina a Lampedusa: Salvini “porti chiusi”

Il caso Sea Watch era pronto ad “esplodere” già due giorni fa quanto la nave della Ong tedesca aveva salvato 65 migranti al largo della Libia e aveva mandato sos a Italia, Malta e Olanda senza ottenere il via libera allo sbarco: ora però il caso diventa esplosivo dopo che la Guardia di Finanza ha diffidato ufficialmente la Sea Watch 3 (la nave della Ong) ad entrare in Italia nelle acque di Lampedusa: «l’imbarcazione, diretta verso Lampedusa, è stata diffidata dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto, che hanno raggiunto la nave, di fare ingresso nelle acque territoriali», fanno sapere le fonti delle forze dell’ordine all’Adnkronos. Nelle ultime ore la nave farebbe “pendola”, ovvero zig zag al largo della Sicilia in attesa di ulteriori sviluppi o dietrofront del Governo italiano. Poco fa però il comandante della Sea Watch 3 ha annunciato di essere a 15 miglia da Lampedusa con le condizioni dei migranti a bordo definite “critiche” per donne incinta e bambini: la nave attende indicazioni dalla Ong dalla Germania mentre l’ennesimo braccio di ferro si profila “pericolosamente” a meno 9 giorni dalle Elezioni Europee e nel pieno della semi-crisi di Governo tra Lega e M5s con le liti continue sull’asse Salvini-Di Maio.

SEA WATCH, SALVINI “SONO SCAFISTI, PORTI CHIUSI”

Ieri pomeriggio Salvini, ben sapendo che la Sea Watch si stava dirigendo verso l’Italia dopo il “niet” ricevuto da Libia e Malta, ha firmato la direttiva che vieta sostanzialmente l’ingresso della Sea Watch 3 nelle acque italiane: in queste ore a Lampedusa tra l’altro si trovano ancora i pm della Procura di Agrigento che dovrebbero sentire il comandante della Mare Jonio dopo il sequestro probatorio della nave Mediterranea Saving Humans dopo lo sbarco dei migranti negli scorsi giorni. Dopo che però il capo missione di Sea Watch ha continuato a proseguire verso la Sicilia nonostante il divieto e la diffida giunta dalla Guardia di Finanza, il Ministro degli Interni Matteo Salvini ha annunciato via Facebook che la nave Ong «straniera sfida apertamente la GdF, basta!» e nel breve messaggio attacca: «Erano prima in acque libiche e poi in acque maltesi, ma mettendo a rischio la vita degli immigrati a bordo vogliono a tutti i costi arrivare in Italia. Questi non sono soccorritori ma SCAFISTI, e come tali verranno trattati. Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono CHIUSI. E se qualche procuratore vuole indagarmi o processarmi anche per questo, faccia pure! Per difendere l’Italia e gli Italiani, non ho paura di niente e di nessuno». Caso doveva essere e caso è e sarà nelle prossime ore con in mezzo a tutto la vita di 65 persone salvate mentre stavano affondando con il loro barcone a poche miglia dalla Libia.

