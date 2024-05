Crosetto trasportato in ospedale in ambulanza/ Nuovo malore al Consiglio Supremo di Difesa

Paura nel corso della riunione del Consiglio Supremo di Difesa per Guido Crosetto: il ministro della Difesa ha avvertito un malore ed è stato portato con un’ambulanza in ospedale. Il politico è stato immediatamente preso in cura dai medici del San Carlo di Nancy, dove era già stato ricoverato a febbraio per una pericardite: qui è stato sottoposto ad esami per vagliare il suo stato di salute. Nel precedente ricovero, il ministro era stato sottoposto ad una coronarografia dalla quale era emersa una sospetta pericardite, confermata poi da altri esami.

La pericardite, ovvero l’infiammazione del pericardio, non aveva portato a versamenti di liquido tra la membrana: dunque non è stato necessario intervenire chirurgicamente. Le analisi alle quali Crosetto era stato sottoposto, inoltre, non avevano evidenziato danni cardiaci. Dunque il politico aveva continuato a lavorare anche nei giorni del ricovero in ospedale, come ricorda Rai News, rimanendo in contatto con il ministero della difesa e con il capo di Stato Maggiore della Difesa. Un nuovo malore, però, ha colpito Crosetto, rendendo necessario un nuovo ricovero in ospedale.

Crosetto non nuovo a problemi cardiaci

Dopo il nuovo malore che ha colpito Guido Crosetto nel corso della riunione del Consiglio Supremo di Difesa, varie forze politiche hanno inviato un messaggio di solidarietà e vicinanza al ministro, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, agli esponenti di tutti i principali partiti di maggioranza e opposizione.

Il nuovo malore che ha colpito il politico, anche se al momento non ci sono conferme nè è stato diramato alcun bollettino medico, potrebbe essere legato a quello che già qualche mese fa aveva costretto il capo di Gabinetto a recarsi in ospedale. Si trattava, all’epoca, di un dolore al petto che poi si era scoperto essere dovuto ad una pericardite. Ulteriori esami svolti al San Carlo di Nancy potranno chiarire la natura del nuovo malore che ha colpito il ministro.

