Crotone, esplode container su nave: 3 morti/ “Nessun disperso”, terzo corpo in mare

Dramma oggi al porto di Crotone dove nel pomeriggio di oggi si è registrata l’esplosione di un container all’interno di un rimorchiatore ormeggiato. Attualmente il bilancio provvisorio parla di tre morti e quattro persone disperse, finite in mare. Tutti sarebbero membri dell’equipaggio dell’imbarcazione che batte bandiera straniera. In corso le operazioni di ricerca che vede impiegati i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Al momento non è stata individuata la causa che ha originato l’esplosione mortale.

Caso Willy, telefonata incastra fratelli Bianchi?/ Chiamata Omar Shabani li smentisce

Stando alle prime informazioni rese da TgCom24, pare che una persona sarebbe rimasta ferita e sarebbe stata prontamente soccorsa e trasferita all’ospedale di Crotone. Al momento gli uomini dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di porto sarebbero al lavoro per gestire al meglio l’emergenza. I sommozzatori invece proseguono nelle operazioni di ricerca dei quattro dispersi nelle acque di Crotone.

Michele Merlo, "si poteva salvare"/ Nuova super perizia "inguaia" medico di famiglia

Crotone, esplode container su nave: morti 3 membri dell’equipaggio

Sarebbero in corso di accertamento le cause che hanno provocato l’esplosione del container su una nave ormeggiata nel porto di Crotone. Secondo le più recenti notizie rese note da RaiNews, i feriti sarebbero due: uno sarebbe stato ricoverato presso l’ospedale di Crotone, mentre il secondo sarebbe in gravi condizioni.

Le notizie al momento appaiono alquanto discordanti e oggetto di veloci rettifiche. Alla notizia dei quattro dispersi, dei quali in un primo momento si era detto fossero caduti in mare in seguito all’esplosione, i vigili del fuoco, come scrive in questi frangenti Il Mattino, avrebbero precisato che non ci sarebbero persone da ricercare. Scrive in merito il quotidiano: “Secondo quanto è stato accertato, le quattro persone date in un primo tempo per disperse erano scese temporaneamente dal rimorchiatore e sono state successivamente rintracciate”. I corpi di due delle vittime sarebbero stati scaraventati a causa dello scoppio sulla banchina del porto, mentre il terzo corpo è stato rinvenuto in mare.

Alessandra Matteuzzi, la sorella Stefania/ “Ho paura di Giovanni Padovani, temo che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA