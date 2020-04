CRUCIANI: “STO SCRIVENDO IL MIO TESTAMENTO”/ “Ho il terrore del caz*o di virus”

Pubblicità

Nella diretta quotidiana sul suo canale Instagram bella chiacchierata tra Gianluigi Nuzzi e Giuseppe Cruciani de La Zanzara. Tanti i temi affrontati dai due, ma a tenere banco – com’era ovvio che fosse – soprattutto il coronavirus. Non tutti sanno, ad esempio, che Giuseppe Cruciani sta scrivendo le sue ultime volontà: “Sto scrivendo il mio testamento perché mi è presa un po’ un’angoscia del presente, fai delle riflessioni ma non perché me lo ha suggerito Conte. Ho dei momenti di terrore, di paura, che sono normali. Paura di prendersi questo caz*o di virus. Faccio un testamento olografo e farò in modo che sia tutto realizzabile. E’ una roba che mi è venuta spontanea”. Insomma, Cruciani teme il virus (e fa bene, come tutti): ma forse l’idea di un testamento è solo un modo per esorcizzare la paura…

CRUCIANI: “STO SCRIVENDO IL MIO TESTAMENTO”

Nella diretta Instagram con Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Cruciani ha continuato a parlare della sua morte: “Voglio che venga scritto solo: ‘Inventò una trasmissione folle’. Senza una foto. Non voglio che qualcuno sbagli la foto come per mio padre. Non voglio essere cremato, non so perché. E voglio questa frase qua. Se ho immaginato il mio funerale? No, non lo vorrei. Vorrei una sepoltura tranquilla. In molti direbbero che mi sono levato dal ca*zo, soprattutto sui social. In alcuni momenti diventano delle bestie. David Parenzo? Non lo direbbe mai”. Cruciani ha poi commentato l’iniziativa dell’avvocato Taormina, che ha denunciato per epidemia colposa contro il governo: “Ha aperto un dibattito che non c’era. Ha fatto questa cosa 20 giorni fa, da lì in poi si sono susseguite denunce. Le denunzie contro la Cina e il governo: è molto divertente”.



