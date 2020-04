Nuzzi contro i pannelli in Plexiglass / Inventori dalla D’Urso: “Non sono un forno”

Pubblicità

Claudio Ferrari e sua moglie sono gli inventori degli ormai famosi pannelli in plexiglass progettati per garantire la sicurezza nelle spiagge la prossima estate. Secondo gli ideatori, l’installazione dei pannelli sarebbe una buona soluzione per contrastare il coronavirus e al tempo stesso per mantenere a galla le attività balneari. Durante il collegamento il giornalista Gianluigi Nuzzi esprime parecchie perplessità in merito, ma la coppia replica con forza. Claudio Ferrari non pensa che i pannelli possano creare il temuto ‘effetto forno’: “Non è affatto vero!. Il pannello in plexigass è un pannello fatto appositamente con protezione per raggi ultravioletti e non riflette il raggio all’interno per quanto riguarda il calore. Il box è aperto e staccato dalla sabbia”, prosegue Ferrari. “Pertanto l’aria circola da sotto e ha anche una porta di ingresso che fa circolare l’aria”. A dargli manforte la moglie, che ribadisce l’efficacia della loro proposta, pur riconoscendone alcuni limiti: “Il nostro un prodotto in Plexigass a protezione raggi uv, il calore passa molto meno. Se fuori ci sono 35 gradi, dentro ce ne saranno 38. Non è una soluzione geniale ma una soluzione che consente di aprire le attività balneari. Dietro queste spiagge ci sono molte altre attività come ristoranti o bar”.



